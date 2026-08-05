Kemal Baykallı: Süreçteki durağanlık Hristodulidis’in sonu olur

Kıbrıs Rum siyasetinde çözümsüzlüğe oynayan liderlerin geçmişte seçim kaybettiğini hatırlatan Baykallı, Hristodulidis’in 2028 seçimlerine kadar herhangi bir ilerleme sağlayamaması halinde ağır bir siyasi bedelle karşılaşacağını ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) MYK Üyesi, Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Güne Dair programında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs ziyaretini, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yürüttüğü diplomatik süreci ve Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Baykallı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in ortaya koyduğu sonuç odaklı yaklaşımın ardından Kıbrıs Rum Lideri Nikos Hristodulidis’in siyasi olarak daha zor bir sürece girdiğini belirterek, Rum liderliğinin artık çözümsüzlüğü sürdüren siyasetini devam ettirmesinin giderek zorlaştığını söyledi.

Kıbrıs Rum siyasetinde çözümsüzlüğe oynayan liderlerin geçmişte seçim kaybettiğini hatırlatan Baykallı, Hristodulidis’in 2028 seçimlerine kadar herhangi bir ilerleme sağlayamaması halinde ağır bir siyasi bedelle karşılaşacağını ifade etti.

“Ya pozisyonlarında açılım yapacak ya da seçime hiçbir sonuç üretemeyen bir lider olarak girecek. Sonucu zorlamazsa, sonuçsuzluk onun siyasi sonu olacaktır.” diyen Baykallı, Guterres’in güven artırıcı önlemler ve metodoloji konusunda ilerleme sağlanmadan yeni bir 5+1 toplantısı istememesinin de bu tabloyu değiştirdiğini kaydetti.

Mayınların ara bölgeden başlanarak temizlenmesine ilişkin BM önerisinin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesine rağmen Rum liderlik tarafından reddedildiğini anımsatan Baykallı, “2026 yılında bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin liderinin mayınları güvenlik gerekçesiyle savunmasının kabul edilebilir bir açıklaması yoktur.” ifadelerini kullandı.

Baykallı, güven artırıcı önlemler konusunda Rum tarafının artık somut adım atmak zorunda olduğunu belirterek, geçiş kapıları, mayınların temizlenmesi, düzensiz göç, kriz yönetimi, gençlerin ortak faaliyetleri ve sivil toplum diyaloğu gibi başlıklarda ilerleme sağlanmasının sürecin geleceği açısından belirleyici olacağını söyledi.

“Erhürman’ın yaklaşımı güven verdi”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu yöntemin Guterres’in sonuç odaklı yaklaşımıyla örtüştüğünü belirten Baykallı, geçmiş deneyimlerden ders çıkaran ve yeniden başarısızlık üretmeyecek bir müzakere anlayışının oluştuğunu ifade etti.

Erhürman’ın Türkiye ile kurduğu diyaloğun önemine de değinen Baykallı, uzun yıllar sonra Kıbrıslı Türklerin kendi ihtiyaçlarını Türkiye’ye ve uluslararası topluma güçlü şekilde anlatabilen bir liderlik ortaya çıktığını söyledi.

Kıbrıs sorununun yalnızca iki toplum arasındaki bir mesele olmadığını vurgulayan Baykallı, Avrupa’nın güvenlik mimarisi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasının en gerçekçi seçeneklerden biri olduğunu ifade eden Baykallı, Kıbrıslı Türklerin enerji, güvenlik ve doğal kaynaklarla ilgili karar mekanizmalarında yer almasının ancak ortak bir yapıyla mümkün olacağını söyledi.