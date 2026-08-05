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KSP'den Kıbrıs Komünist Partisi'nin 100. yılı dolayısıyla açıklama: KKK'nın mirasını devam ettiriyoruz

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KSP, KKK'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, KKK'nın anti-emperyalist ve enternasyonalist mücadelesine vurgu yaparak, partinin mirasını sürdürdüklerini belirtti.
KSP'den Kıbrıs Komünist Partisi'nin 100. yılı dolayısıyla açıklama: KKK'nın mirasını devam ettiriyoruz

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs Komünist Partisi'nin (KKK) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, KKK'nın kuruluşunun yalnızca bir siyasi partinin doğuşu değil, İngiliz sömürge yönetimine ve sömürü düzenine karşı verilen mücadelenin başlangıcı olduğu ifade edildi.

KSP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs'ın İngiliz sömürge yönetimi altında bulunduğu dönemde işçi sınıfının hem sömürge yönetimi hem de yerel egemen sınıflar tarafından baskı altında tutulduğu savunularak, KKK'nın bu koşullarda ortaya çıkan ilk örgütlü sınıf hareketi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rum ve Türk işçilerin ortak sendikal mücadeleleri sonucunda şekillenen KKK'nın, 1926 yılında düzenlenen ilk kongresinde bağımsız Kıbrıs, İngiliz sömürge yönetiminin sona erdirilmesi, toprak reformu, uluslararası işçi dayanışması ve anti-emperyalist birleşik cephe hedeflerini benimsediği ifade edildi.

KSP, KKK'nın 1926-1931 yılları arasında Rum ve Türk işçileri ortak mücadelede buluşturduğunu, ancak 1931 isyanının ardından İngiliz yönetiminin partiye yönelik baskıları artırarak çok sayıda yöneticiyi tutukladığını ve sürgüne gönderdiğini öne sürdü.

Açıklamada, 1941 yılında kurulan AKEL'in, yasaklı durumdaki KKK'nın yerini aldığı belirtilirken, KSP, AKEL'in ilerleyen yıllarda KKK'nın devrimci çizgisinden uzaklaştığını iddia etti.

KSP açıklamasında, KKK'nın tarihinden çıkarılması gereken en önemli derslerden birinin milliyetçiliğin toplumları bölen bir unsur olduğu görüşü olduğu ifade edildi. Açıklamada, İngiliz yönetiminin "böl ve yönet" politikası doğrultusunda etnik ayrışmayı teşvik ettiği, KKK'nın ise Rum ve Türk işçiler arasında ortak mücadeleyi savunduğu ileri sürüldü.

KSP, bugün KKK'nın mirasını devam ettiren siyasi hareket olduklarını savunarak, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler parametreleri veya Avrupa Birliği çerçevesinde çözülemeyeceğini öne sürdü.

Parti açıklamasında, çözüm için İngiliz üslerinin, garantörlük sisteminin ve yabancı askeri varlığın sona erdirilmesi gerektiği görüşü dile getirildi. Ayrıca, Rum ve Türk emekçilerinin ortak mücadelesine dayalı bir yönetim anlayışının savunulduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda KSP, KKK'nın kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, partinin anti-emperyalist ve sosyalist mücadele anlayışının yaşatılacağını belirtti. Ayrıca "Bağımsız, demokratik ve anti-emperyalist birleşik Kıbrıs" hedefi yinelendi.

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