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Karaağaç’ta yarın iki saatlik elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı; yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Karaağaç enerjisiz olacak.
Karaağaç’ta yarın iki saatlik elektrik kesintisi

Karaağaç köyüne yarın iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı; yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Karaağaç enerjisiz olacak.

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