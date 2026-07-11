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Girne’de Eğlence Yerlerine Denetim: Kapama Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi

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Girne’de polis ekipleri tarafından eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, iki işletmede kurallara aykırılık tespit edildi.
Girne’de Eğlence Yerlerine Denetim: Kapama Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi

Polis açıklamasına göre, 11 Temmuz 2026 tarihinde yapılan kontrollerde bir işletmenin belirlenen kapanış saatine uymayarak faaliyet göstermeye devam ettiği, bir başka işletmenin ise yetkili makamdan izin almadan ses yükseltici cihaz kullanarak müzik yayını yaptığı belirlendi.

Tespit edilen ihlallerle ilgili söz konusu işletmelerin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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