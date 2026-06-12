Girne Belediyesi’nin plajlarının tahlil sonucu temiz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, güncel tahlil sonuçlarının kentteki plajların temiz ve güvenli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Şenkul, yazılı açıklamasında, plajların su kalitesiyle ilgili kamuoyundaki değerlendirmelere işaret ederek, “Plajlarımız tertemizdir. Güncel tahlil sonuçları da bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.” dedi.

Girne’nin kanalizasyon arıtma tesisinde kapasite sorunu bulunduğunu kaydeden Şenkul, geçmiş yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve son dönemdeki iyileştirmeler sayesinde kıyı şeridindeki çevresel risklerin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını söyledi.

Avrupa Birliği desteğiyle ve standartlarında, dönemin Belediye Başkanı Sümer Aygın öncülüğünde hayata geçirilen derin deniz deşarj hattının altyapıya önemli katkı sağladığını belirten Şenkul, Çevre Dairesi’nin otellerin arıtma sistemlerini sıkı şekilde denetlediğini, Girne Belediyesi’nin de pompa istasyonlarında iyileştirmeler yaptığını ifade etti.

Şenkul, bu çalışmalar sonucunda kıyı şeridine kaçak atık su deşarjının neredeyse sona erdiğini kaydetti.

– “Her zaman örnek alıp test yapmaya hazırız”

Şenkul, düzenli yapılan analizlerde kıyı ve plajlardan son derece temiz sonuçlar elde edildiğini ifade ederek, “Bunun aksini iddia eden tüm kurum, kuruluş ve derneklerle birlikte plajlarımızdan örnek alıp test yapmaya Girne Belediyesi olarak her zaman hazırız.” dedi.

Kentin atık su altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şenkul, arıtma tesisindeki kapasite sorununun gelecek dönemde çözüleceğini söyledi.

Şenkul, “Hedefimiz yalnızca kıyı bölgelerinde değil, derin deniz deşarj noktalarında da tüm çevresel sorunları ortadan kaldırmaktır. Denizlerimizi korumak, çevremize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.