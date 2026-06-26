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Esentepe'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Esentepe’de isimsiz toprak yolda seyreden bir traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metrelik derinliğe düşerek devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü hastanede müşahede altına alındı.
Esentepe'de Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre kaza, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Volkan Mertkaya (E-42), yönetimindeki BD 203 plakalı traktör ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

7 Metrelik Derinliğe Düştü

Kontrolden çıkan traktör, yolun sağından dışarıya çıkarak yaklaşık 7.20 metre derinliğindeki araziye düştü ve sol yan kısmı üzerine devrilerek durabildi.

Hastanede Müşahede Altında: Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Volkan Mertkaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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