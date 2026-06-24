Murat Şenkul’un sosyal medya hesapları siber saldırıya uğradı!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Facebook ve Messenger hesapları, gerçekleştirilen bir siber saldırının ardından erişime kapatıldı.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli itirazların yapıldığı ve hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından hesapların yeniden erişime açılmasının beklendiği ifade edildi.

Hesapların tekrar aktif olmaması halinde Murat Şenkul’un yeni bir Facebook hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeyi ve sosyal medya paylaşımlarını sürdürmeyi planladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların talep, öneri ve bilgilendirme ihtiyaçları için süreç tamamlanana kadar Girne Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarını kullanabilecekleri vurgulandı.