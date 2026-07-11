Lefke’de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada İki Araç Çarpıştı

Polis açıklamasına göre, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında Lefke’de İstiklal Caddesi üzerinde, Fırat Atilla (35) yönetimindeki GN 088 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti.

Bu sırada karşı istikametten gelen ve aynı şekilde dikkatsizce yolun sağına geçtiği belirtilen Muhammet Melih Güven (26) yönetimindeki KY 922 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan GN 088 plakalı araç sürücüsü Fırat Atilla, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yapılan kontrolde Fırat Atilla’nın 125 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilirken, her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.