TIR'ın İçinde Gizlediği Şahsı 3 Bin Dolar Karşılığında Kaçırmaya Çalıştı

Polis açıklamasına göre, 9 Temmuz 2026 tarihinde M.S. (52), Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen gemiye, kullandığı TIR ile yük boşaltmak amacıyla giriş yaptı. Yapılan soruşturmada, M.S.'nin 3 bin ABD doları karşılığında TIR'ın içerisine gizlediği bir şahsın muhaceret işlemlerini yaptırmadan gemiye binmesine yardımcı olduğu ve bu şekilde söz konusu kişinin KKTC'den yasa dışı şekilde çıkış yapmasını sağladığı belirlendi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında M.S., 10 Temmuz 2026 tarihinde Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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