Süreç Türkiye ile uyum içinde

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Erhürman’ın Yılmaz’ı kabulünde, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman, Büyükelçi ve TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Genel Koordinatörü Cahit Bağcı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz yer aldı.

Heyetle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile baş başa görüştü.

Erhürman ve Yılmaz, görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

-Erhürman: “Her zaman için istişare içinde yürüteceğimizi söylemiştik. Yoğun bir şekilde istişare içinde süreci devam ettiriyoruz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başbaşa görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yılmaz’a verimli görüşme için teşekkür etti.

Erhürman, öncelikli olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, Antalya Diplomasi Formu öncesi Dolmabahçe’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye işaret etti.

Kıbrıs sorunundaki süreci Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde yürüttüklerinin altını çizen Erhürman, “Son olarak ADF öncesi Dolmabahçe Sarayı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede ortaya çıktığı şekilde yürüttüğümüz süreçle ilgili uyumumuzun bir kez daha teyit edilmiş olması beni son derece mutlu ediyor. Bu süreci her zaman için istişare içinde yürüteceğimizi söylemiştik. Yoğun bir şekilde istişare içinde süreci devam ettiriyoruz” dedi.

Doğalgaz konusundaki girişimin heyecan verici ve Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından önemli olduğunu, bunun yanında Kıbrıs Türk halkının spor alanında dünyaya açılımı konusunda birlikte yapılabileceklerini ele aldıklarını ifade eden Erhürman, mülkiyet konusunda da yapılabilecekleri gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkiye’de gerçekleştirilen NATO toplantısına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu son derece büyük başarı için tebriklerimi iletiyorum” dedi.

Yakın istişarelerinin devam edeceğine dikkat çeken Erhürman, “Sürekli temas kurma şansına sahibiz ve bu temaslar aralıksız devam edecek. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan’a saygılarımı, selamlarımı ve kardeş Türkiye halkına selamlarımı ve sevgilerimi bir kez daha iletiyorum” diye konuştu.

-Yılmaz: Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti olarak çok yakın istişare ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz

Cevdet Yılmaz da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağların, ortak tarihin ve müşterek geleceğin en somut göstergelerinden biri, aynı zamanda Anavatan ve garantör Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü desteğinin açık bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmayı daha da ileri taşıyacak adımları değerlendirdiklerini ifade eden Yılmaz, stratejik, uluslararası ortak davada, milli meselelerde Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti olarak çok yakın istişare ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk halkının refahının arttırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerimize daha müreffeh bir gelecek sunulması için yürütülen tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz.” Dedi.

Cevdet Yılmaz, bugünkü temaslarda Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını ifade ederek, “Bu konuda tam bir fikir ve gönül birliği içerisinde olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Kıbrıs Türklerinin hürriyeti, hukuku ve güvenliği Türkiye açısından alelade bir dış politika konusu değil, milli davamızın mütemmim cüzüdür.” İfadelerini kullandı.

Yılmaz, “Türkiye, garantör devlet olmanın verdiği sorumlulukla her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edecek, haklı davasını her platformda savunacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir egemen eşitlik temelinde bir çözümün tesisi için elindeki tüm imkanları seferber edecektir.” şeklinde konuştu.

Cevdet Yılmaz, misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Türkiye’de çeşitli toplantılarda görmeyi beklediklerini söyledi.