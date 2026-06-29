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Startups4Peace 2026 için başvuru çağrısı başladı

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen iki toplumlu hızlandırma programı Startups4Peace 2026 için başvuru çağrısı başladı
Startups4Peace 2026 için başvuru çağrısı başladı

Startups4Peace (Su4P) programının 2026 dönemi başladı ve başvurular 10 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Kazananlar, tohum finansmanının yanı sıra Web Summit 2026’ya özel erişim hakkı elde edecek.

 

Su4P, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen iki toplumlu bir yarışma ve mini hızlandırma programıdır.

 

Bu yarışma, Kıbrıs'taki ekonomik entegrasyonu destekleyen ve AB tarafından finanse edilen eunite programının bir parçasıdır. Program, proje geliştirme ve uygulama hizmetleri sunan Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın bir birimi olan GIZ International Services tarafından yürütülmektedir. Su4P; Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), CYENS (Kıbrıs Araştırma ve İnovasyon Mükemmellik Merkezi) ve toplumlar arası bir sosyal girişim olan CyprusInno ortaklığında yürütülmektedir.

 

SU4P, Kıbrıs'ta yeni ve inovatif iş fikirleri olan yenilikçi girişimcileri ve startupları bir arayagelmeye, ortak çalışmaya ve  Kıbrıs Rum toplumu ile Kıbrıs Türk toplumu arasında daha yakınilişkiler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Başarılı başvuru sahipleri eğitim kamplarında (bootcamps) bir dizi eğitim ile iş fikirlerini geliştirme, test etme ve pazarlama konusunda destek alarak,  özel mentörlük ve iş fikri sunumu yarışmasına (pitchingbattle) katılım gösterecektir. Her iki toplumdan ekipler ve/veya ortaklaşa kurulmuş karma takımlar başvuru yapabilir.

Bu yılki programın bir parçası olarak, kazanan üç ekibin her biri bir tohum finansman (seedfunding) ödülü (kazanan için 10.000 Euro ve diğer iki ekip için 5.000 Euro) ve Kasım ve 2026’da Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenecek olan Web Summit Lizbon etkinliğine katılma fırsatını elde edecek.

Programa başvuru süreci 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir.

 

Kriterler, kılavuzlar ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için: https://www.startups4peace.eu

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