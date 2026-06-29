Startups4Peace 2026 için başvuru çağrısı başladı

Startups4Peace (Su4P) programının 2026 dönemi başladı ve başvurular 10 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Kazananlar, tohum finansmanının yanı sıra Web Summit 2026’ya özel erişim hakkı elde edecek.
Su4P, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik
Bu yarışma, Kıbrıs'taki ekonomik entegrasyonu destekleyen ve AB tarafından finanse edilen eunite programının bir parçasıdır. Program, proje geliştirme ve uygulama hizmetleri sunan Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın bir birimi olan GIZ International Services tarafından yürütülmektedir. Su4P; Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), CYENS (Kıbrıs Araştırma ve İnovasyon Mükemmellik Merkezi) ve toplumlar arası bir sosyal girişim olan CyprusInno ortaklığında yürütülmektedir.
SU4P, Kıbrıs'ta yeni ve
Bu yılki programın bir
Programa başvuru süreci 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir.
Kriterler, kılavuzlar ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için: https://www.startups4peace.eu
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