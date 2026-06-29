Seçim Yasası Meclis'in gündeminde

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 408/5/2026) Meclis'in gündeminde olacak.

İşte tasarı;

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

2022 yılında yapılmış olan Yerel Seçimler 2022 yılının Aralık ayı içerisinde yapılmış olduğundan ve KKTC Anayasası gereği 4 yılda bir yapılan yerel seçimlerinin 4 yıllık süresinin hitamının Aralık ayı olması nedeniyle Aralık ayının ilk pazarı yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Seçim ve Halk Oylaması Yasasında Anayasa Mahkemesi tarafından alınan A.M.9/2022, 7/2022 karar doğrultusunda belirsiz durumda kalan seçim tarihinin değişitirilmesi Yerel Seçimlerin yapılabilmesi için zorunlu kılmaktadır.

İlaveten, geçmişte Yüksek Seçim Kurulu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda işleyişi kolaylaştırmak amacı ile daha önce Cumhuriyet Meclisine ve Siyasi Partilere bir takım değişiklik önerileri de göndermişti. Bu öneriler de ele alınmış olup, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Seçilebilme nitelikleri ilişkin yeni suç türlerinin gözününde bulundurularak düzenleme yapılması, ara seçimlerin hangi hallerde olacağına ilişkin daha net ifadelere ihtiyaç duyulması, kamu görevlisi bulunamaması ve zaruri olması halinde kamu görevlisi olmayan bir kişinin de Sandık Kurulu Başkanı olabileceğinin net ifadelerle belirtilmesi, Sandık Kurulu Üyelerinin Seçmen niteliği taşıyan kişiler arasından seçilmesi gerektiğinin açıkça belirtilmesi, Sandık Seçmen Listelerinin yerel bir gazete yerine günümüz koşullarına uygun olacak şekilde YSK web sayfasında bu bilgilerin yayımlanmasının yeterli oması, seçmen kartlarının dağıtılmasının SMS veya e-mail yoluyla da mümkün kılınması, Kamu Görevlilerin Adaylığına ilişkin kuralın geçici/sözleşmeli personele de ayni şekilde uygulanmasının sağlanması, seçim süresince yapılamayacak işler maddesinin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi, yayın yasağını düzenleyen maddede düzenleme yapılarak tüm yayın yasağının 19.00 itibari ile sona ermesinin düzenlenmesi, seçim sonuçlarını gösteren cetvellerin hazırlanmasının çok meşakkatli olması sebebiyle siyasi partilerin talebi olması halinde siyasi partilere verilmesi ve seçim suçları ile ilgili dava sürelerinde değişiklikler öngörülerek Yasanın sözkonusu maddeleri ihtiyaç doğrultusunda güncellenmiştir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Bu madde ile, Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir. Madde 2. Bu madde ile, Seçilebilme nitelikleri ilişkin yeni suç türleri gözününde bulundurularak düzenleme yapılmıştır Madde 3. Bu madde ile yerel seçimlerin Aralık ayında yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde 4. Bu madde ile , ara seçimlerin hangi hallerde olacağına ilişkin daha net ifadelere yer verilmiştir. Madde 5. Bu madde ile kamu görevlisi bulunamaması ve zaruri olması halinde kamu görevlisi olmayan bir kişinin de Sandık Kurulu Başkanı olabileceğinin net ifadelerle düzenlenmesi yapılmıştır. Madde 6. Bu madde ile Sandık Kurulu Üyelerinin Seçmen niteliği taşıyan kişiler arasından seçilmesi gerektiğinin açıkça belirtilmesi düzenlenmiştir. Madde 7. Bu madde ile Sandık Seçmen Listelerinin yerel bir gazete yerine günümüz koşullarına uygun olacak şekilde YSK web sayfasında bu bilgilerin yayımlanmasının mümkün olması için düzenleme yapılmıştır. Madde 8. Bu madde ile seçmen kartlarının dağıtılmasının SMS veya e-mail yoluyla da mümkün kılınması düzenlenmiştir. Madde 9. Bu madde ile seçilecek kimselerin sayısının saptanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde 10. Bu madde ile Kamu Görevlilerin Adaylığına ilişkin kuralın geçici/sözleşmeli personele de ayni şekilde uygulanmasının sağlanması düzenlenmiştir. Madde 11. Bu madde kaldırılmış olmak suretiyle değiştirilmiştir. Madde 12. Bu madde ile seçim süresince yapılamayacak işler maddesi yeninden gözden geçirilerek düzenlenmiştir Madde 13. Bu madde ile yayın yasağını düzenleyen maddede düzenleme yapılarak tüm yayın yasağının 19.00 itibari ile sona ermesi düzenlenmiştir. Madde 14. Bu madde ile seçim sonuçlarını gösteren cetvellerin hazırlanmasının çok meşakkatli olması sebebiyle siyasi partilerin talebi olması halinde siyasi partilere verilmesi düzenlenmiştir. Madde 15. Bu madde ile seçim suçlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde 16. Yürülüğe girişi düzenlemektedir.

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 5/1976 26/1977 29/1977 1/1980 4/1980 12/1981 17/1985 19/1985 15/1986 16/1986 60/1988 17/1990 33/1990 52/1991 78/1991 46/1993 58/1993 59/1993 2/1994 12/1994 12/1998 48/1998 13/2000 14/2002 24/2010 33/2016 59/2017 27/2021 7/2022 23/2023 36/2023 1. Bu Yasa, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Seçim ve Halkoylaması Yasası ile birlikte okunur. Esas Yasanın 9’uncu Maddesinin 2. Esas Yasa, 9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (Ç) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (Ç) bendi konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi “(2) (Ç) Beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs; uyuşturucu madde imal etme, ithal etme, tasarrufunda bulundurma, kullanma veya alıp satma; ırza geçme veya ırza geçmeye teşebbüs; insan kaçakçılığı; insan ticareti; çocuk pornografisi; suç geliri aklama; terörizmin finansmanı; kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının finansmanı; dolandırıcılık; sahte davranışla işlenen suçlar; bilişim verisi üzerinde sahtecilik; bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık; bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartlarında ve/veya banka kartlarında sahtecilik; hileli iflas; rüşvet almak veya vermek veya hırsızlık suçlarından biriyle mahkum olmamış olmak.” Esas Yasanın 11’inci Maddesinin 3. Esas Yasa, 11’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi “(3) Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçim günü, seçim döneminin sona erdiği yılın Aralık ayının ilk Pazar günüdür ve seçimin başlangıç günü oy verme gününden önceki altmışıncı gündür.” Esas Yasanın 14’üncü Maddesinin 4. Esas Yasa, 14’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi “(3) Yukarıdaki (2)’nci fıkranın uygulanmasının tamamlanması ve tüm seçilemeyenler arasından en çok oyu alanların seçilmiş olmasına rağmen; herhangi bir belediye meclisi ile ihtiyar heyetinin üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının boşalması halinde, boşalan üyelikler için derhal ara seçim yapılır. Bu gibi ara seçimler için, boşalmanın ilan edildiği gün seçimin başlangıç günüdür ve altmışıncı günden önceki ilk Pazar günü oy verilir.” Esas Yasanın 25’inci Maddesinin 5. Esas Yasa, 25’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi “(1) İlçe seçim kurulu, sandığın konacağı seçim çevresi içindeki veya dışındaki kamu görevlileri arasından bir sandık kurulu başkanı seçer. Ancak kamu görevlisi bulunmadığı takdirde, kamu görevlisi olmayan bir kişiyi sandık kurulu başkanı seçebilir.” Esas Yasanın 26’ncı Maddesinin 6. Esas Yasa, 26’ncı maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci ve (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi “(1) Sandık kurulu üyeliklerinden birincisi, İlçe Seçim Kurulu tarafından, seçmenler veya kamu görevlileri arasından seçilir. Aynı yöntemle bir de yedek üye seçilir.” (2) Sandık kurulu üyeliklerinden ikincisi, İlçe Seçim Kurulu tarafından, seçmenler veya kamu görevlileri arasından seçilir. Aynı yöntemle bir de yedek üye seçilir.” Esas Yasanın 44’üncü Maddesinin Değiştirilmesi 7. Esas Yasa, 44’üncü maddesinin (1)’inci kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: “44. Sandık seçmen listeleri, her seçimde, oy verme gününden önce en geç otuz beşinci gün; her halkoylamasında, halkoylaması ile ilgili kararın açıklanmasından başlayarak en çok üçüncü gün, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, Yüksek Seçim Kurulu web sayfasında ilan edilir.”