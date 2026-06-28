Sevgül Uludağ hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türk araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazetecilik hayatına 1980 yılından itibaren devam eden Uludağ, özellikle Kıbrıs’ta kayıp kişilerin akıbetine yönelik çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

YENİDÜZEN gazetesinde uzun yıllar köşe yazıları kaleme alan Uludağ, Politis gazetesindeki yazılarıyla da iki toplum arasında diyalog ve barış kültürüne katkı sundu. Kayıpların bulunmasına yönelik araştırmaları çok sayıda toplu mezarın ortaya çıkarılmasına ve ailelerin yakınlarına ulaşmasına önemli katkılar sağladı.

Gazetecilikte Cesaret Ödülü, Avrupa Yurttaşlık Ödülü gibi uluslararası ödüllere layık görülen Uludağ, aynı zamanda Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.

“İncisini Kaybeden İstiridyeler” ve “Milliyetçiliğin Yetimleri” gibi eserleriyle Kıbrıs’ın yakın tarihine ışık tutan Uludağ, gazetecilik ve barış mücadelesiyle hafızalarda yer edindi.

Sevgül Uludağ’ın vefatı, gazetecilik camiası ile kayıp yakınları ve barış çalışmaları yürüten çevrelerde büyük üzüntü yarattı.