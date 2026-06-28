Akıncılar’da Tarım Arazisinde Yangın: 33 Dönüm Ekin Kül Oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın 27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Akıncılar Köyü’nün güneydoğu kısmında bulunan bir arazide çıktı.
Yangın sonucu 26 dönüm biçilmemiş arpa, 7 dönüm biçilmemiş buğday ve 3 adet rulo balya tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alevler, İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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