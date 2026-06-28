ARUCAD'da Sürdürülebilir ve Yenilikçi Eğitim Konferansı Düzenlendi

"Innovating Education Through Sustainability" başlıklı uluslararası konferans, eğitimde sürdürülebilirlik ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ele almak üzere akademisyenleri, eğitimcileri ve dil eğitimi profesyonellerini bir araya getirdi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İngilizce Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen "Innovating Education Through Sustainability" başlıklı uluslararası konferans, eğitimde sürdürülebilirlik ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarını ele almak üzere akademisyenleri, eğitimcileri ve dil eğitimi profesyonellerini bir araya getirdi.

Eaquals Member Event Fund 2026 desteğiyle gerçekleştirilen konferansta, sürdürülebilirliğin eğitim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği farklı perspektiflerden değerlendirildi. Gün boyunca düzenlenen oturumlarda sosyo-kültürel açıdan duyarlı öğretim, büyüme odaklı öğrenme, değişen öğretmen rolleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık, öğrenci özerkliği ile sürdürülebilir eğitim uygulamaları gibi güncel konular masaya yatırıldı.

Farklı ülkelerden ve kurumlardan konferansa katılan uzmanlar, deneyim ve araştırmalarını paylaşarak eğitimde sürdürülebilir dönüşümü destekleyen uygulama örneklerini katılımcılarla buluşturdu. Konferans, mesleki gelişimi destekleyen ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendiren önemli bir platform oluştururken, ARUCAD'ın eğitimde kalite, uluslararasılaşma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki vizyonunu da ortaya koydu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü İnanç Uçaröz, sürdürülebilir eğitimin yalnızca kaynakların korunmasıyla sınırlı olmadığını belirterek, öğrencilerin merakını, öğretmenlerin mesleki gelişimini ve eğitimde sürekli iyileşmeyi merkeze alan insan odaklı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti. Uçaröz, konferansın yeni fikirlerin paylaşılmasına ve kalıcı iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker ise yenilikçilik ve sürdürülebilirliğin eğitimin geleceğini şekillendiren iki temel unsur olduğunu vurguladı. Dijital öğrenme, öğrenen iyi oluşu ve sürdürülebilir eğitim yaklaşımları gibi güncel başlıkların eğitimde dönüşüme ışık tuttuğunu belirten Toker, etkinliğin akademik bilgi paylaşımını ve uluslararası iş birliklerini güçlendiren verimli bir buluşma olduğunu söyledi.

Konferansın keynote konuşmasını gerçekleştiren eğitim uzmanı Sinem Atamsoy Koşar ise "Sustainable Education Begins with Sustainable Humans: Well-being, Leadership and Quality in Learning" başlıklı sunumunda, sürdürülebilir eğitimin temelinde insanın iyi oluşunun yer aldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SDG 3) ile Nitelikli Eğitim (SDG 4) hedefleri arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken Koşar, kaliteli eğitimin ancak öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim liderlerinin fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan desteklendiği ortamlarda mümkün olacağını vurguladı.

ETS EMEA Academic Programs and ELT Manager Zeynep Oğul Akın da "Culture, Growth and Global Classrooms" başlıklı konuşmasında, kültürlerarası öğrenme ortamlarının ve büyüme odaklı yaklaşımın dil eğitimindeki önemini ele alarak, farklı kültürel geçmişlerden gelen öğrenciler için kapsayıcı öğrenme deneyimlerinin gerekliliğine dikkat çekti.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen konferans, eğitim profesyonelleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederken, sürdürülebilir ve yenilikçi eğitim anlayışının geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesine de katkı sağladı.