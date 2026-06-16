Endüstriye Tasarım Programlarının Geleceği ARUCAD’da Masaya Yatırıldı

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Bölüm başkanlarını ve meslek kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantı, 11 Haziran 2026 Perşembe günü ARUCAD Kampüsünde gerçekleştirildi.

Endüstriyel tasarım eğitiminin güncel durumu, geleceği ve mesleğin gelişimine yönelik konuların ele alındığı toplantı; açılış konuşmaları, akademik oturumlar, kampüs ve atölye ziyaretleri ile gün boyu devam etti. Katılımcılar, eğitim programlarından akreditasyon süreçlerine, mesleki yapılanmalardan müfredat değişikliklerine kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna ve disiplinlerarası eğitim anlayışına dikkat çekti. ARUCAD’ın bölgedeki tek sanat ve tasarım üniversitesi olduğunun altını çizen Vehbi, 8 yıllık geçmişine rağmen üniversitenin akreditasyon, kalite ve araştırma konularında çok kat etmiş olduğunu söyledi. “Dünyanın birçok farklı noktasından öğrenciyi, akademisyeni ve sanatçıyı bir araya getiriyor, uluslararası üniversitelerle yürüttüğümüz iş birlikleriyle akademik ağımızı sürekli güçlendiriyoruz” diyen Vehbi, katılımcıları Endüstriyel Tasarım Bölümü özelinde geliştirilebilecek ortak projeler ve akademik iş birlikleri için ARUCAD ile birlikte çalışmaya davet etti.

ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Toker ise ETAK’ın 38. dönem toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde endüstriyel tasarım alanında lisans düzeyinde eğitim veren tek bölümün ARUCAD bünyesinde bulunmasının toplantıyı kendileri için daha anlamlı kıldığını ifade etti. Endüstriyel tasarım eğitiminin mevcut durumunu değerlendirmek, ortak sorunları tartışmak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek açısından kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yapan Toker, “Bu toplantının yeni iş birliklerine, ortak projelere ve verimli akademik tartışmalara zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Saltık da toplantının endüstriyel tasarım eğitiminin güncel meselelerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Gün boyunca eğitim süreleri, akreditasyon çalışmaları, mesleki yapılanmalar, öğrenci ağları ve müfredat değişiklikleri gibi önemli başlıkların ele alınacağını ifade eden Saltık, “Bugün burada yalnızca bir toplantı yapmak için değil; endüstriyel tasarım eğitiminin güncel meselelerini birlikte değerlendirmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve geleceğe yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek için bir araya geldik” dedi.

Toplantının ilk oturumunda ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölümü tanıtılırken, Prof. Dr. Çiğdem Kaya tarafından 37. ETAK Toplantısının değerlendirmesi paylaşıldı. Ardından Prof. Dr. Gülay Hasdoğan tarafından “Endüstriyel Tasarımcıların Eğitimi ve İstihdamına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapora ilişkin görüş ve öneriler sunuldu. Oturumda ayrıca Endüstriyel Tasarımcılar Odası kurulmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

İkinci oturumda, endüstriyel tasarım programlarının akreditasyon süreçleri ve geleceğe yönelik öneriler değerlendirildi. ETMK Öğrenci Topluluğu ve ETMK Profesyonel Ağına ilişkin güncel çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı.

Günün son oturumunda ise endüstriyel tasarım eğitiminin geleceğine yönelik başlıklar masaya yatırıldı. Dört yıllık program süre değişikliğine yönelik önerilen müfredatın değerlendirilmesi, akademik takvimin kısaltılmasına yönelik adaptasyon süreçleri ve iki yıllık Endüstriyel Tasarım Programlarının mevcut durumu ve geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında gerçekleştirilen kampüs ve atölye turunda katılımcılar, ARUCAD’ın yaratıcı üretim ortamını ve uygulamalı eğitim altyapısını yakından inceleme fırsatı buldu. Üniversitenin disiplinlerarası eğitim yaklaşımını destekleyen atölye ve üretim alanları hakkında bilgi alan katılımcılar, farklı bölümlerde yürütülen çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Kapanış bölümünde katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilirken, bir sonraki ETAK toplantısının gerçekleştirileceği kurum ve ev sahibi üniversiteye ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Endüstriyel tasarım eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varılan toplantı, akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir platform olarak tamamlandı.