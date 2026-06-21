ARUCAD’lı Genç Sanatçılar Mezuniyet Sergileriyle Lefkoşa ve Girne’de İzleyici ile Buluşuyor

Jüri değerlendirmeleri kapsamında hazırlanan özel sergi kurulumları ile ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek sergiler, öğrencilerin mezuniyet sürecindeki üretimlerini Lefkoşa ve Girne'nin farklı sanat mekânlarına taşıyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları bireysel sergiler, 20 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne'nin farklı mekânlarında sanatseverlerle buluşuyor.

Jüri değerlendirmeleri kapsamında hazırlanan özel sergi kurulumları ile ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek sergiler, öğrencilerin mezuniyet sürecindeki üretimlerini Lefkoşa ve Girne'nin farklı sanat mekânlarına taşıyor. Farklı teknik ve ifade biçimlerinden beslenen çalışmalar, öğrencilerin araştırmalarını, kişisel anlatılarını ve güncel meselelere dair yaklaşımlarını görünür kılarken, profesyonel sanat yaşamına geçişlerinde önemli bir deneyim alanı sunuyor. Üniversite mekânlarının yanı sıra galeriler, sanat inisiyatifleri, kültür merkezleri ve bağımsız mekânlara yayılan sergiler, öğrencilerin üretimlerini kamusal alanda paylaşmalarına da olanak tanıyor.

Gerçekleşecek sergiler ise şöyle: