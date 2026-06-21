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ARUCAD’lı Genç Sanatçılar Mezuniyet Sergileriyle Lefkoşa ve Girne’de İzleyici ile Buluşuyor

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Jüri değerlendirmeleri kapsamında hazırlanan özel sergi kurulumları ile ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek sergiler, öğrencilerin mezuniyet sürecindeki üretimlerini Lefkoşa ve Girne'nin farklı sanat mekânlarına taşıyor.
ARUCAD’lı Genç Sanatçılar Mezuniyet Sergileriyle Lefkoşa ve Girne’de İzleyici ile Buluşuyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları bireysel sergiler, 20 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne'nin farklı mekânlarında sanatseverlerle buluşuyor.

Jüri değerlendirmeleri kapsamında hazırlanan özel sergi kurulumları ile ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek sergiler, öğrencilerin mezuniyet sürecindeki üretimlerini Lefkoşa ve Girne'nin farklı sanat mekânlarına taşıyor. Farklı teknik ve ifade biçimlerinden beslenen çalışmalar, öğrencilerin araştırmalarını, kişisel anlatılarını ve güncel meselelere dair yaklaşımlarını görünür kılarken, profesyonel sanat yaşamına geçişlerinde önemli bir deneyim alanı sunuyor. Üniversite mekânlarının yanı sıra galeriler, sanat inisiyatifleri, kültür merkezleri ve bağımsız mekânlara yayılan sergiler, öğrencilerin üretimlerini kamusal alanda paylaşmalarına da olanak tanıyor.

Gerçekleşecek sergiler ise şöyle:

  • Emine Suzan Demir – Under The Same Sky
    20 Haziran 2026 Cumartesi
    ARUCAD Ana Kampüs The Kiss Binası Sanat Galerisi
     
  • Şerife Gündüz – Inner Reflection
    20 Haziran 2026 Cumartesi
    ARUCAD Ana Kampüs The Kiss Binası Sanat Galerisi
     
  • Karina Rachinskaya – Visualising the Invisible: Kazakh Myths and Memory
    20 Haziran 2026 Cumartesi
    Magic Island Office, Ozanköy, Girne
     
  • Melina Ghorbani – The Remains
    20–25 Haziran 2026
    Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)
    Açılış: 20 Haziran 2026 Cumartesi, 19.00
     
  • Sergei Soletskii – Human as Part of Nature
    22 Haziran 2026 Pazartesi
    Art Gallery, Girne
     
  • Dicle Basmacı – Down by the Water
    22–26 Haziran 2026
    İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi
     
  • Anna Bakaeva – Reflection of Self
    23 Haziran 2026 Salı
    Rüstem Kitap Evi, Lefkoşa
    Açılış: 19.00
     
  • Yağmur Doğasal – Beneath the Surface
    23–26 Haziran 2026
    Saçaklı Ev, Lefkoşa
    Açılış: 23 Haziran 2026 Salı, 20.00
     
  • Gamze A. Nur – Soluk (Breath/Faded)
    23–30 Haziran 2026
    ARUCAD Art Space
    Açılış: 23 Haziran 2026 Salı, 19.30
     
  • Bejan Shamsov – What Remains: The Person is Absent. The Traces Remain
    24 Haziran 2026 Çarşamba
    Hangar Kültür Alanı, Lefkoşa
    Açılış: 19.30
     
  • Sheeva Melissa Habibzadeh – Meat & Honey
    25 Haziran–2 Temmuz 2026
    Atelier 5|2, Lefkoşa
    Açılış: 25 Haziran 2026 Perşembe, 19.00
     
  • Cenker Gökhan Erdoğan – Someone Without an Identity
    27 Haziran 2026 Cumartesi
    Sevda Orr Studio, Girne
    Açılış: 19.00
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