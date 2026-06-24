ARUCAD Oyunculuk Bölümü Bilkent Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Sahne Alacak

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü, 22–26 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 12. Bilkent Tiyatro Günleri Uluslararası Tiyatro Festivali’ne ‘Serçe Parmağını Kaşlarında Gezdirmek’ adlı oyunuyla katılacak. Oyun, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Bilkent Üniversitesi Ana Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü tarafından düzenlenen festival, Türkiye’den ve farklı ülkelerden tiyatro bölümlerini bir araya getirerek öğrencilerin dönem sonu projelerini paylaşmalarına ve uluslararası ölçekte etkileşim kurmalarına olanak sağlıyor. Öğrenci festivali olarak başlayan ve 2014 yılından itibaren uluslararası bir kimlik kazanan etkinlik, dünya tiyatro öğrencileri için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Oyunun ilk gösterimi 26 Mart 2026 tarihinde Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilmişti. Serçe Parmağını Kaşlarında Gezdirmek, Oyunculuk Bölümü son sınıf öğrencilerinin Dramatik Anlatı Yaratımı dersinde geliştirdikleri kurgular temel alınarak biçimlendirildi.

Franz Kafka’nın öykülerine odaklanan çalışmalar sonucunda Yalın Doğasal, Selin Çolak ve Ersan Çıkı; sırasıyla Akademi İçin Bir Rapor, Ceza Sömürgesi ve Dönüşüm metinlerinden esinlenerek kendi kısa oyunlarını oluşturdular. Bu üç kısa oyunun Kafka’nın çeşitli kısa anlatılarıyla desteklenmesiyle oyunun güncel kurgusuna ulaşıldı.

Oyunun yönetmenliğini ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa üstlenirken, yapım sürecine Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Pervin Kurçeren, Plastik Sanatlar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raif Dimilliler ve Ses Sanatları Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ataman Kınış sanatsal katkılarıyla destek verdi.

Festivalde ARUCAD’ı Prof. Dr. Kerem Karaboğa ile Yrd. Doç. Dr. Pervin Kurçeren, oyuncular Yalın Doğasal, Ersan Çıkı ve Selin Çolak ile teknik ekip üyeleri Bünyamin İslamoğlu, Ekin Duruk ve Metehan Kayan temsil edecek.