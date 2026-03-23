ARUCAD İletişim Fakültesi’nden Çifte Akreditasyon Başarısı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), kalite odaklı eğitim vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı.
ARUCAD İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı ile Yeni Medya ve İletişim lisans programları, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

 

İletişim eğitiminin niteliğini artırmayı hedefleyen ve bu alanda Türkiye’nin önemli değerlendirme kuruluşlarından biri olan İLEDAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreci; özdeğerlendirme raporları, yerinde ziyaretler ve kapsamlı incelemeler sonucunda tamamlandı. İLEDAK’ın aldığı akreditasyon kararları, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Yönetim Kurulu tarafından da onaylandı.

 

Bu kapsamda ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Lisans Programı ile Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı, 9 Mart 2026 – 9 Mart 2031 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle akredite edilerek İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

 

İLEDAK; iletişim disiplini çerçevesinde eğitim veren programların kalitesini değerlendirmeyi, geliştirmeyi ve bu alandaki standartları yükseltmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak, güncel iletişim teknolojilerine hakim, nitelikli iletişimcilerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sürekli iyileştirme ve toplam kalite anlayışı doğrultusunda yürütülen bu süreçler, yükseköğretim kurumlarında eğitim kalitesinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

 

ARUCAD, bu akreditasyon ile Kuzey Kıbrıs’ta İLEDAK tarafından akredite edilen iki üniversiteden biri olma başarısını elde etti. Daha önce İngilizce Hazırlık Okulu’nun EAQUALS akreditasyonu ile uluslararası kalite standartlarını belgeleyen ARUCAD, lisans programları düzeyinde de ilk akreditasyonunu alarak kalite vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

 

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada üniversitenin kalite odaklı yaklaşımına vurgu yaparak, bu sürecin güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirtti. Vehbi, “Kurucumuz Erbil Arkın ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın’a üniversitemize verdikleri güçlü destek ve duydukları güven için teşekkür ederim. Bu süreçte emeği geçen Rektör Yardımcılarımıza, İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Nezahat Doğan’a, Dekan Yardımcısı ve Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Nuran Öze’ye, Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç’e, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’a ve tüm akademik ile idari kadromuza teşekkür ederim” dedi.

 

ARUCAD, önümüzdeki dönemde diğer lisans programları için de benzer akreditasyon süreçlerini sürdürmeyi hedefliyor.

