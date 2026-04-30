  • BIST 14284.04
  • Altın 6666.5
  • Dolar 45.1837
  • Euro 52.8123
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
ARUCAD'da posta sanatı atölyesi gerçekleştirildi

ARUCAD’da posta sanatı atölyesi gerçekleştirildi

» »
Yrd. Doç. Dr. Pervin Kurçeren yürütücülüğünde 20–21 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük Posta Sanatı atölyesi tamamlandı
ARUCAD'da posta sanatı atölyesi gerçekleştirildi

 

 

ARUCAD Art Space’te düzenlenen etkinlik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ekseninde farklı disiplinlerden öğrencileri yaratıcı üretim süreçlerinde bir araya getirdi.

Atölye kapsamında katılımcılar; kâğıt, tekstil ve gündelik malzemelerle deneysel üretimler gerçekleştirerek paylaşılabilir, dolaşıma girebilen ve yeniden yorumlanabilen sanat işleri üzerine çalıştı. Posta sanatının kolektif ve iletişimsel yapısına odaklanan etkinlik, disiplinlerarası etkileşim ve alternatif üretim yöntemlerini öne çıkaran bir deneyim alanı sundu.

Etkinlikte konuşan sanatçı Genco Gülan, “Bu proje posta sanatını deneysel üretim ve uluslararası etkileşimle bir araya getiriyor. Atölyede ada imgesi üzerinden farklı teknik ve yöntemlerle çalıştık; kolajlar, çizimler ve çeşitli yüzeyler üzerinde üretimler gerçekleştirdik. Ancak bu süreç yalnızca üretmekle sınırlı değil, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki kişi ve kurumlarla sanat yoluyla iletişim kurmayı da içeriyor. Bu proje, fikirlerin dolaşıma girmesi, dönüşmesi ve etkileşim yoluyla yeniden üretilmesiyle ilgili. Aslında posta sanatı tam da bu değişim ve etkileşim alanında var oluyor” ifadelerini kullandı.

Yakında duyurulması planlanan açık çağrı ile çalışmalar toplanırken, atölye kapsamında farklı adreslere gönderilecek işlerden gelecek yanıtların da projeye dahil edilmesi öngörülüyor. Bu üretim ve etkileşim sürecinin, Eylül 2026’da ARUCAD Art Space’te açılması planlanan sergiyle tamamlanması hedefleniyor. Genco Gülan, posta sanatı pratiğinin dolaşım ve karşılıklı etkileşimle şekillendiğini vurgulayarak, projenin bu çok katmanlı yapı üzerinden gelişeceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turan Aksoy’un “İçeriye Doğru” Sergisi ARUCAD Art Space’te11 Mart 2026 Çarşamba 20:23
  • ARUCAD Cinematic Seeds Festival’inde Ödüller Sahiplerini Buldu   03 Mart 2026 Salı 09:57
  • Yusuf Sevinçli’nin Kıbrıs’ta ürettiği yeni fotoğraf serisi “REPUBLIC” Girne Art Rooms’da izleyiciyle buluşuyor25 Şubat 2026 Çarşamba 18:52
  • ARUCAD, lise öğrencilerine yönelik Atölyeler Haftasını tamamladı15 Şubat 2026 Pazar 19:55
  • Asu Bağseven’in BIOMORPHS Sergisi Girne’de Açıldı09 Şubat 2026 Pazartesi 13:08
  • ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Hazırladığı, Gelenekselleşen Atölyeler Haftası Başlıyor04 Şubat 2026 Çarşamba 09:21
  • ARUCAD 7. Liseler Arası Tasarım Yarışması, “Robot Kalpler: Duygusal Teknolojiler” Temasıyla Başlıyor03 Şubat 2026 Salı 20:13
  • Karma Sergi “Soil & Water: Mediterranean Crossing” (Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi) Art Rooms Galeri’de Açıldı21 Ocak 2026 Çarşamba 11:14
  • ARUCAD, Uluslararası Üniversiteler Birliği Üyeliğine Kabul Edildi12 Ocak 2026 Pazartesi 13:36
  • ARUCAD Endüstriyel Tasarım Öğrencileri 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda Final Etabında Yer Aldı09 Ocak 2026 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti