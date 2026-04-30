ARUCAD’da posta sanatı atölyesi gerçekleştirildi

ARUCAD Art Space’te düzenlenen etkinlik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ekseninde farklı disiplinlerden öğrencileri yaratıcı üretim süreçlerinde bir araya getirdi.

Atölye kapsamında katılımcılar; kâğıt, tekstil ve gündelik malzemelerle deneysel üretimler gerçekleştirerek paylaşılabilir, dolaşıma girebilen ve yeniden yorumlanabilen sanat işleri üzerine çalıştı. Posta sanatının kolektif ve iletişimsel yapısına odaklanan etkinlik, disiplinlerarası etkileşim ve alternatif üretim yöntemlerini öne çıkaran bir deneyim alanı sundu.

Etkinlikte konuşan sanatçı Genco Gülan, “Bu proje posta sanatını deneysel üretim ve uluslararası etkileşimle bir araya getiriyor. Atölyede ada imgesi üzerinden farklı teknik ve yöntemlerle çalıştık; kolajlar, çizimler ve çeşitli yüzeyler üzerinde üretimler gerçekleştirdik. Ancak bu süreç yalnızca üretmekle sınırlı değil, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerindeki kişi ve kurumlarla sanat yoluyla iletişim kurmayı da içeriyor. Bu proje, fikirlerin dolaşıma girmesi, dönüşmesi ve etkileşim yoluyla yeniden üretilmesiyle ilgili. Aslında posta sanatı tam da bu değişim ve etkileşim alanında var oluyor” ifadelerini kullandı.

Yakında duyurulması planlanan açık çağrı ile çalışmalar toplanırken, atölye kapsamında farklı adreslere gönderilecek işlerden gelecek yanıtların da projeye dahil edilmesi öngörülüyor. Bu üretim ve etkileşim sürecinin, Eylül 2026’da ARUCAD Art Space’te açılması planlanan sergiyle tamamlanması hedefleniyor. Genco Gülan, posta sanatı pratiğinin dolaşım ve karşılıklı etkileşimle şekillendiğini vurgulayarak, projenin bu çok katmanlı yapı üzerinden gelişeceğini ifade etti.