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İncirli: Sektörlerin önünü açacak politikaları hayata geçireceğiz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sektörlerin önünü açacak politikaları hayata geçireceklerini kaydetti.
İncirli: Sektörlerin önünü açacak politikaları hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sektörlerin önünü açacak politikaları hayata geçireceklerini kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, İncirli ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti.

Sigortacılık sektörünün mevcut durumu, sektörde yaşanan sorunlar, yasal düzenlemeler ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerin ele alındığı görüşmede, sektör temsilcileri, karşı karşıya bulundukları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşarak, sigortacılık alanında daha kapsamlı ve çağdaş bir yasal çerçevenin oluşturulması yönündeki taleplerini aktardı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, farklı sektörlerin görüş ve önerilerini dinlemeye büyük önem verdiklerini belirterek, karşı karşıya olunan sorunların ancak istişare ve ortak akıl temelinde çözülebileceğini ifade etti.

Sigortacılık sektörünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu kaydeden İncirli, CTP iktidarında ekonomik yapıyı güçlendirecek, kurumları daha etkin hale getirecek ve sektörlerin önünü açacak politikaların hayata geçirileceğini söyledi.

Karar alma süreçlerinde tüm paydaşların görüşlerine değer verdiklerini belirten İncirli, ülkenin geleceğinin katılımcı ve uzlaşı kültürünü esas alan bir anlayışla şekillendirileceğini kaydetti.

İncirli’ye ziyarette, Milletvekilleri Filiz Besim, Devrim Barçın, Ürün Solyalı, Fikri Toros ve Salahi Şahiner eşlik etti. Birlik adına ise, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Börte Kağan Barlasoğlu ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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