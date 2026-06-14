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LAÜ’de 33. Mezuniyet Coşkusu: 1832 Öğrenci Diplomasını Aldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2025-2026 Akademik Yılı mezunlarını düzenlenen 33. Mezuniyet Töreni ile geleceğe uğurladı. Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende 1832 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevincini yaşadı.
LAÜ’de 33. Mezuniyet Coşkusu: 1832 Öğrenci Diplomasını Aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2025-2026 Akademik Yılı mezunlarını düzenlenen 33. Mezuniyet Töreni ile geleceğe uğurladı. Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende 1832 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Tören, mezunların yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akademik ve protokol konuşmalarının ardından mezuniyet coşkusu, kep atma seremonisi ve havai fişek gösterisiyle zirveye ulaştı.

Törene Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalarda LAÜ’nün bölgeye ve ülkeye sağladığı katkılar vurgulandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, üniversitenin KKTC’nin tanıtımına ve yükseköğretim vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade ederek mezunlara başarılar diledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, LAÜ’nün 1990 yılından bu yana kaydettiği gelişime dikkat çekerek üniversitenin Lefke ve ülke ekonomisine katkılarının giderek arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise KKTC’nin “eğitim adası” vizyonuna vurgu yaparak, çok kültürlü üniversite ortamının öğrencilerin geleceğine önemli katkı sağladığını belirtti.

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, üniversitenin akademik ve sosyal alanda önemli bir noktaya ulaştığını ifade ederken, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise mezuniyetin uzun bir emek yolculuğunun sonucu olduğunu vurguladı. Yükselen ayrıca LAÜ’nün uluslararası sıralamalarda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Mezunlar adına konuşan öğrenciler Eyüp Bilgili ve Maria Barato, eğitim hayatları boyunca destek veren akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Tören, dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin verilmesi, kep atma seremonisi ve kokteyl programıyla sona erdi.

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