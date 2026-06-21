KKTC Üniversite Rektörlerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin rektörlerinden oluşan bir heyet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti. Ankara’da gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, KKTC yükseköğretiminin mevcut durumu ve geleceğine yönelik gelişim perspektifleri değerlendirildi. Toplantıda, yükseköğretimde uluslararası rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilir kaliteli eğitim, üniversitelerin kalkınmaya katkısı ve uluslararası öğrenci hareketliliğine yönelik konular ele alındı.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü (LAÜ) Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, T.C. ile KKTC arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmaya katkısı ele alındı

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen görüşmede KKTC yükseköğretim sektörünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, LAÜ’nün yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayan stratejik bir kurum olduğunu ifade etti. Yükselen “KKTC’ye gelen her beş öğrenciden birinin LAÜ’yü tercih etmesi, başta Lefke bölgesi olmak üzere konaklama, ulaşım, hizmet sektörleri, yerel ticaret ve istihdam alanlarında önemli ekonomik hareketlilik yaratmakta; bölgenin ekonomik sürdürülebilirliği ve sosyal gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır. Üniversite, yarattığı ekonomik ve toplumsal etkiyle Lefke bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir” dedi.

KEİ Ofisi desteklerinin üniversite gelişimindeki rolü değerlendirildi

Üniversitenin mevcut kapalı alanlarının önemli bir bölümünün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonunda faaliyet gösteren eski adıyla T.C. Yardım Heyeti, günümüzde ise Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi tarafından sağlanan desteklerle hayata geçirildiğini belirten Yükselen, söz konusu iş birliğinin kurumsal gelişim açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Yükselen ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan katkıların Üniversitenin altyapısının güçlenmesinde ve gelişim hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Geleceğin mesleklerine yönelik dönüşüm süreci değerlendirildi

2026–2027 Akademik Yılı’ndan itibaren stratejik kontenjan dönüşümü politikası kapsamında, istihdamla ilişkisi zayıflayan ve iş gücü piyasasıyla uyumu sınırlı bazı programların kontenjanlarında düzenlemelere gidileceğinin T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından daha önce açıklandığını ifade eden Yükselen, LAÜ’nün de bu yaklaşım doğrultusunda dengeli, sürdürülebilir ve kalite odaklı gelişime önem verdiğini; bu bağlamda geleceğin mesleklerine yönelik uygulamalı programların geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirtti.

Lefke bölgesindeki barınma olanaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yükselen, LAÜ’nün Lefke ve Güzelyurt’ta bulunan yüksek kapasiteli KYK yurtları sayesinde öğrencilerine güçlü bir barınma altyapısı sunduğunu ifade etti. Yükselen, bununla birlikte artan barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik atılabilecek adımlar ve geliştirilebilecek iş birlikleri konusunda da görüşlerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da KKTC’ye verdiği büyük desteğin önemine değinen Yükselen, T.C. tarafından sağlanan katkıların üniversitelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesinde ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yükselen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz nezdinde T.C.'nin KKTC yükseköğretimine yönelik destek ve katkılarından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti makamlarına şükranlarını sundu. Yükselen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a nazik kabulleri için teşekkürlerini iletti.