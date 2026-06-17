  • BIST 14468.64
  • Altın 6441.27
  • Dolar 46.3238
  • Euro 53.9057
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

LAÜ Mimarlık öğrencilerinin “En İyi Projeler” etkinliği başarıyla tamamlandı

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “En İyi Projeler 2025–2026” etkinliği başarıyla tamamlandı.
LAÜ Mimarlık öğrencilerinin “En İyi Projeler” etkinliği başarıyla tamamlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “En İyi Projeler 2025–2026” etkinliği başarıyla tamamlandı. Mimarlık eğitiminin yaratıcı, eleştirel ve yenilikçi yönlerini öne çıkaran etkinlikte, dönem boyunca üretilen en başarılı öğrenci projeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında her stüdyo ve sınıf düzeyinden seçilen başarılı öğrenciler, projelerini sunma hakkı kazanarak dönemlerinin en nitelikli çalışmalarını temsil etti. “En İyi Projeler”, yalnızca başarılı projelerin sergilendiği bir organizasyon değil; aynı zamanda öğrencilerin düşünsel üretimlerini ifade etmelerine, sunum becerilerini geliştirmelerine ve mimari tartışma ortamına aktif olarak katılmalarına olanak sağlayan önemli bir akademik platform olmayı sürdürmektedir.

Sunumlarda mimarlık, iç mimarlık, mekânsal kurgu, sürdürülebilirlik, kent düşüncesi ve kavramsal tasarım gibi birçok farklı tema öne çıkarken, öğrencilerin yaratıcı yaklaşımı ve tasarım kalitesi büyük beğeni topladı. Ortaya çıkan çalışmalar, Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin üretken akademik yapısını ve çağdaş mimarlık eğitimine yönelik vizyonunu güçlü bir şekilde yansıttı. Etkinlik aynı zamanda genç öğrenciler için ilham verici bir ortam oluşturarak; özgün düşünceyi, disiplinli üretimi ve tasarım kültürünü teşvik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LAÜ, GBYF KIBRIS Proje Yarışması’na ev sahipliği yapıyor08 Mayıs 2026 Cuma 11:23
  • LAÜ’nün Geleneksel Neşeli Cumartesileri devam ediyor29 Nisan 2026 Çarşamba 11:34
  • Pediatrik Epilepsinin Tanı ve Tedavisinde Takım Çalışması27 Nisan 2026 Pazartesi 11:43
  • LAÜ Dijital Oyun Tasarımı öğrencileri, VAULT JAM yarışmasında birincilik elde etti01 Nisan 2026 Çarşamba 09:13
  • LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı26 Aralık 2025 Cuma 22:55
  • Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden  Büyük Başarı25 Aralık 2025 Perşembe 11:35
  • LAÜ’nün Neşeli Cumartesileri’nde farklı atölyeler düzenlendi17 Aralık 2025 Çarşamba 17:14
  • LAÜ’ de Dr. Dt. Yalçın Ergir’in semineri büyük bir ilgiyle gerçekleşti16 Aralık 2025 Salı 11:47
  • 3 Tenor LAÜ’de konser verdi11 Aralık 2025 Perşembe 08:51
  • LAÜ’nün Neşeli Cumartesileri devam ediyor03 Aralık 2025 Çarşamba 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti