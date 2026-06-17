LAÜ Mimarlık öğrencilerinin “En İyi Projeler” etkinliği başarıyla tamamlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “En İyi Projeler 2025–2026” etkinliği başarıyla tamamlandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen “En İyi Projeler 2025–2026” etkinliği başarıyla tamamlandı. Mimarlık eğitiminin yaratıcı, eleştirel ve yenilikçi yönlerini öne çıkaran etkinlikte, dönem boyunca üretilen en başarılı öğrenci projeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında her stüdyo ve sınıf düzeyinden seçilen başarılı öğrenciler, projelerini sunma hakkı kazanarak dönemlerinin en nitelikli çalışmalarını temsil etti. “En İyi Projeler”, yalnızca başarılı projelerin sergilendiği bir organizasyon değil; aynı zamanda öğrencilerin düşünsel üretimlerini ifade etmelerine, sunum becerilerini geliştirmelerine ve mimari tartışma ortamına aktif olarak katılmalarına olanak sağlayan önemli bir akademik platform olmayı sürdürmektedir.

Sunumlarda mimarlık, iç mimarlık, mekânsal kurgu, sürdürülebilirlik, kent düşüncesi ve kavramsal tasarım gibi birçok farklı tema öne çıkarken, öğrencilerin yaratıcı yaklaşımı ve tasarım kalitesi büyük beğeni topladı. Ortaya çıkan çalışmalar, Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin üretken akademik yapısını ve çağdaş mimarlık eğitimine yönelik vizyonunu güçlü bir şekilde yansıttı. Etkinlik aynı zamanda genç öğrenciler için ilham verici bir ortam oluşturarak; özgün düşünceyi, disiplinli üretimi ve tasarım kültürünü teşvik etti.