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LAÜ Beslenme ve Diyetetik Programının Akreditasyonu Yenilendi

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 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik programının akreditasyonu Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından 2028 yılına kadar uzatıldı
LAÜ Beslenme ve Diyetetik Programının Akreditasyonu Yenilendi

Yenilenen akreditasyon sayesinde LAÜ Beslenme ve Diyetetik programı, sağlık bilimleri alanında nitelikli eğitim sunma konusundaki yetkinliğini bir kez daha tescillemiş oldu.

Ankara’da düzenlenen Akreditasyon Belge Takdim Töreni’ne katılan ve üniversiteyi temsil eden Dekan Prof. Dr. Serpil Ünyayar’a yenilenen Akreditasyon Belgesi verildi.

Ünyayar, “SABAK tarafından yenilenen akreditasyon belgesi, Beslenme ve Diyetetik Programımızın ulusal kalite standartlarını karşıladığının ve eğitim-öğretim faaliyetlerimizin belirlenen ölçütler doğrultusunda başarıyla yürütüldüğünün önemli bir göstergesidir” dedi.

Ünyayar, törende ayrıca diğer yükseköğretim kurumlarının temsilcileri ile görüş alış verişinde bulunarak, kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti. 

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