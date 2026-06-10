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LAÜ’de mezuniyet heyecanı: 33’üncü dönem mezunları diplomalarını alıyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 11 Haziran’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Diplomalarını alacak mezunlar, kep atma töreni ve havai fişek gösterisiyle mezuniyet coşkusunu yaşayacak.
LAÜ’de mezuniyet heyecanı: 33’üncü dönem mezunları diplomalarını alıyor

LAÜ 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 11 Haziran’da yapılıyor 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 33’üncü dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor.  Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 11 Haziran 2026 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. 

LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı 

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakültelerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek.   

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak. 

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