Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden  Büyük Başarı

Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü, bu yıl düzenlenen 22. İstanbul Mutfak Günleri Festivali’nde elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, üniversite düzeyinde katıldıkları dört farklı kategoride kazandıkları madalyalarla Lefke Avrupa Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti. Üniversite düzeyinde yarışan LAÜ öğrencileri yarışmada 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandılar.

Tatlı Tabağı kategorisinde yarışan Mihriban Civelek, klasik Mont Blanc tatlısını geleneksel ürünlerle modern bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak Altın Madalya kazandı.

Makarna Tabağı kategorisinde Azra Ülker Yorulmaz da, kuzu incik ve Kıbrıs’a özgü kırmızı mantar dolgulu ravioli tabağı ile Gümüş Madalya kazandı.

Balık Tabağı kategorisinde yarışan Oğuzhan Gönenç ise, gavcar mantarı, kurutulmuş domates ve karides ile hazırlanan iç dolgulu levrek fileto yorumuyla Altın Madalya kazandı.

Son olarak Ana Yemek Tabağı kategorisinde Şaban Altunkaynak, trüf mantarı ve kızılcık ile hazırlanan dana madalyon tabağı ile jüri tarafından Altın Madalya ile ödüllendirildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü, aldığı bu derecelerle uygulamalı eğitime verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, öğrencilerinin yaratıcılığını ve mesleki yetkinliğini başarıyla sergilemiş oldu.