İngiliz Times gazetesi: İngiltere, Ağrotur Üssü’ne 6 tane F-35 savaş uçağı konuşlandırdı

İngiltere’nin, İran ve ABD arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde mevcut Typhoon savaş uçaklarıyla birlikte kullanılmak üzere Kıbrıs’taki askeri üssü Ağrotur’a 6 F-35 tipi savaş uçağı gönderdiği bildirildi.

İngiliz Times gazetesine dayandırılan habere sadece Haravgi, “Kıbrıs Yeniden Orta Doğu’daki Gerilimin Jeopolitik Haritasında” başlığıyla yer verdi.

Times’ın ilgili haberini aktaran gazete, “Uluslararası basında yer alan haberler Kıbrıs’ı yeniden Orta Doğu’daki savaş gerilimleriyle ilgili senaryolara karıştırıyor. Kıbrıs hükümeti sessizliğini korurken, söylentilerin merkezinde, dolaylı da olsa, Kıbrıs askeri saldırı üssü rolünü güçlendiriyor görünen İngiliz üsleri var.” İfadesine yer verildi.

Haberde Güney Kıbrıs’ın olası bir tırmanıştaki rolü ile barış ve istikrara yapacağı etkilerle ilgili soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekildi