Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 10.00’da toplandı.     
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Meclisten verilen bilgiye göre, komite gündeminde bulunan, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite toplantısında, Maliye Bakanlığı’ndan Yağmur Özdil ve Sümer Kızıldere hazır bulundu.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Sami Özuslu katıldı.

