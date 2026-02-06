  • BIST 12433.5
İran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Hekimler grevde

Hekimler grevde

Tıp-İş, bugün grev ve eylem yapacak
Hekimler grevde

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), “sorunlara çözüm üretilmek yerine diyalog yolunun kapatıldığı ve hekimlerin tehdit edildiği” gerekçesiyle bugün grev ve eylem yapacağını duyurdu.

Açıklamada, tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm hizmetlerin durdurulacağı ve saat 11.00’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ana binası önünde eylem ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

