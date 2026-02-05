  • BIST 12433.5
YKS başvuruları yarın başlıyor

20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular yarın başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek.
YKS başvuruları yarın başlıyor

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın başlıyor.

Adaylar başvurularını 2 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

