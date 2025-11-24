Maviş: Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, saat 09.15’te Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde eylem gerçekleştirileceğini duyurdu.

Burak Maviş, açıklamasında şunları belirtti:

“Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiği ve 12 Eylül cuntası tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilen 24 Kasım’da, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim ile toplum yapısı mücadelesi veren öğretmenlerimizi tehdit eden, baskı yapan, hakkında soruşturma açıp cezalandırmaya çalışan, itibarsızlaştıran, değersizleştiren ve haklarını gasp etme çabası içinde olan Siyasal İslam’a teslim, Anayasa ve yasa tanımayan UBP-DP-YDP hükümeti ve Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz.”