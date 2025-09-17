  • BIST 11187.19
2025 – 2026 öğretim yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 16 – 30 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa'daki belirlenen okullarda yapılacak. Kayıtlar 25 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Eğitim Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını ve yerlerini duyurdu

2025 – 2026 öğretim yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 16 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlkokulların sınavı ise 16 Ekim’de yapılacak.

Bakanlık, ilgililerin 25 Eylül – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında kayıt yaptırarak sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiğini duyurdu.

Dıştan Bitirme Sınavları Lefkoşa’daki belirlenen okullarda uygulanacak:

  • İlkokul: Atatürk İlkokulu

  • Ortaokul: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

  • Lise: Lefkoşa Türk Lisesi

  • Endüstri Meslek Lisesi: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

  • Meslek Lisesi: Atatürk Meslek Lisesi

  • Ticaret Lisesi: Haydarpaşa Ticaret Lisesi

 

