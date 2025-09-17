Eğitim Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını ve yerlerini duyurdu

2025 – 2026 öğretim yılı güz dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 16 – 30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlkokulların sınavı ise 16 Ekim’de yapılacak.
Bakanlık, ilgililerin 25 Eylül – 10 Ekim 2025 tarihleri arasında kayıt yaptırarak sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiğini duyurdu.
Dıştan Bitirme Sınavları Lefkoşa’daki belirlenen okullarda uygulanacak:
İlkokul: Atatürk İlkokulu
Ortaokul: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu
Lise: Lefkoşa Türk Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi
Meslek Lisesi: Atatürk Meslek Lisesi
Ticaret Lisesi: Haydarpaşa Ticaret Lisesi
