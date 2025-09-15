Güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi burs başvurularının başladığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 15 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında burs müracaatlarını http://yobis.mebnet.net adresinden online yapabileceği kaydedildi.
Öğrenciler burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabilecek.
