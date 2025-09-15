  • BIST 10948.53
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretinde okul müdürü Gönül Özalp eşlik etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, okulun daha iyi hale getirilmesi için ikinci etap çalışmalarına başlanacağını söyledi. Ayrıca okul bahçesine bir park yapılması yönünde çalışmaların başlatılacağını belirten Çavuşoğlu, sınıflara ek dolap ve masaların kazandırılması yönünde de talimat verdi.

Öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, okulun açılmasına katkı sağlayan emekçilere teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

