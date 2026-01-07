FutureMind’ten Almanya’da Ücretsiz Üniversite Eğitimi ve Dil Hazırlığı İçin Yeni İş Birliği

  • BIST 12097.91
FutureMind Direktörü Asım İdris, öğrenciler için Avrupa’nın en güçlü eğitim sistemlerinden biri olan Almanya’da yeni ve sürdürülebilir fırsatlar oluşturmak amacıyla Almanya’ya kapsamlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında dil eğitimi, Almanca hazırlık programları, yaz okulları ve üniversite yerleştirme süreçlerine ilişkin çeşitli kurumlarla temaslarda bulunuldu.

Görüşmelerin en önemli çıktılarından biri, Almanya’daki devlet üniversitelerinde üniversite eğitiminin büyük ölçüde ücretsiz olması ve yalnızca sembolik dönem harçlarıyla sunulmasıdır. Bu durum, Almanya’yı uluslararası öğrenciler açısından hem akademik hem de ekonomik yönden cazip bir merkez haline getirmektedir.

Bu temaslar sonucunda SprachPortal ve PersonalPortal ile FutureMind arasında stratejik bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu iş birliği kapsamında öğrencilere;

Her seviyeye uygun Almanca dil kursları,

Üniversite öncesi Almanca hazırlık (dil yılı) programları,

Studienkolleg (üniversiteye hazırlık) eğitimleri,

Almanya’daki devlet ve özel üniversitelere yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri

tek çatı altında sunulacaktır.

Sunulan tüm dil ve hazırlık programları, Alman üniversiteleri ve Alman devleti tarafından onaylı olup akademik ve resmî geçerliliğe sahiptir. Öğrenciler, Almanca yeterliliklerini tamamladıktan sonra Almanya’daki üniversitelere doğrudan geçiş yapma imkânına sahip olacaktır.

FutureMind, bu iş birlikleriyle Almanya’da eğitim almak isteyen öğrenciler ve aileleri için süreci şeffaf, güvenilir ve ulaşılabilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Kurum, Almanya’da üniversite eğitimi alanında öncü ve güvenilir bir danışmanlık merkezi olma vizyonuyla öğrencilerin akademik yolculuklarında yanlarında olmaya devam edecektir.

 

FutureMind Eğitim Danışmanlığı Nerede?
Kolej müfredatlarına yönelik eğitim veren, üniversite yerleştirme ve tüm eğitim alanlarında danışmanlık hizmeti sunan bir merkez.

???? Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Hacıali Apartmanı No:10, B Blok, Daire 3
???? 0548 888 75 76

