2025-2026 Güz Dönemi Geç Burs Başvuruları 16-17 Kasım tarihlerinde online olarak yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Geç Burs Başvurularının 16 ve 17 Kasım tarihlerinde “http://yobis.mebnet.net” adresinden online olarak yapılabileceğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, başvuru yapacak öğrencilerin http://yobis.mebnet.net adresindeki bilgilerini ve talep edilen belgeleri sistemlerine yükleyerek, burs başvurularını tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin, burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini ifade eden Çelebi, 2025-2026 güz döneminde burs başvurusu yapan öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.

