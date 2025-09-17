Dıştan Bitirme Sınavları 16-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak

  • BIST 11165.85
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının, 16-30 Ekim tarihleri arasında altı sınav merkezinde yapılacağını duyurdu. Bakanlık, ilkokulların dıştan bitirme sınavlarının 16 Ekim’de yapılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının, 16-30 Ekim tarihleri arasında altı sınav merkezinde yapılacağını duyurdu. Bakanlık, ilkokulların dıştan bitirme sınavlarının 16 Ekim’de yapılacağını bildirdi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ilgililerin, kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek için her iki tarih de dahil olmak üzere 25 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Dıştan bitirme sınav merkezleri şu şekilde:

“-İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

-Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

-Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

-Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

-Meslek Lisesi Dıştan Bitirme  Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

-Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme  Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa”

