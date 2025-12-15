Bağımsızlık Yolu bütün kadro ve programlarıyla olası bir seçime hazır

Asgari ücret tartışmalarının önüne geçmenin yolunun asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesinden geçtiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, ocaktan bugüne asgari ücretin enflasyon karşısında bir maaş kaybettiğine de dikkat çekti.

“ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK KAMU MAAŞINA EŞİTLENMELİ VE ALIM GÜCÜ ARTIRILMALI”

Münür Rahvancıoğlu, asgari ücreti belirlemek için aslında geç bile kalındığını söyleyerek insanların alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkat çekti. Patron ayrımını 50 ve üzeri çalışanı olanlar, 10 ve altı çalışanı olanları ise esnaf olarak gördüklerini ifade eden Rahvancıoğlu, patronların ücretleri baskılama telaşı içinde olduğunu söyledi.

Asgari ücret tartışmalarının önüne geçmenin yolunun asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesinden geçtiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, ocaktan bugüne asgari ücretin enflasyon karşısında bir maaş kaybettiğine de dikkat çekti.

Rahvancıoğlu, 10 ve 20 çalışanı olan işletmelerin rahatlıkla desteklenebileceğini ifade ederek “devletin patronlara verdiği teşvik ve muafiyetleri buralara vermesi lazım. Bu destek verildiği takdirde esnaf açısından asgari ücretteki artış sıkıntısı da ortadan kalkar” dedi.

Bu çözümlerin kısa vadeli olduğunun altını çizen Rahvancıoğlu, sadece ücret atışının yeterli olmadığını alım gücünü yükseltmek gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesinin denize düşen birine atılan can simidi olarak nitelendirerek uzun vadede hayatı ucuzlatma adımlarının belli olduğuna dikkat çekti. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel giderlerin ucuzlatılması gerektiğini ekledi.

“ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA VE SERVET VERGİSİ GÖRÜNDÜĞÜ KADAR RADİKAL DEĞİL”

Özel sektörde sendikalaşmanın ve servet vergisinin radikal olmadığını dünyada çeşitli örnekleri olduğuna değinen Rahvancıoğlu, hükümet olmanın iktidar olmak anlamına gelmediğini söyledi. Rahvancıoğlu, “ulaşımda, sağlıkta, eğitimdeki iktidar odakları belli” diyen Rahvancıoğlu, toplumun bilinçlendirilerek özne olması gerektiğine dikkat çekti. Hiç kimsenin kendi ve çocuğunun geleceğini bir partiye emanet etmemesi gerektiğini söyledi.

“BAĞIMSIZLIK YOLU KADROSU VE PROGRAMIYLA SEÇİME HAZIR”

Rahvancıoğlu, son olarak erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunarak 2026 yılının yaz ayında bir seçim öngörüldüğünü söyledi. Bağımsızlık Yolu olarak bütün kadro ve programlarıyla olası bir seçime hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Rahvancıoğlu, bütün programlarının yazılı olduğunu da ekledi.