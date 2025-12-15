  • BIST 11311.31
Elon Musk, Kıbrıslı AP vekili Fidias’ı AB başkanlığı için önerdi

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Rum Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayiotou’nun Avrupa Birliği Başkanı olması gerektiğini önerdi.
Musk, önerisini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşarak, “Fidias for President of the EU!” ifadelerini kullandı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre bu öneri, Fidias’a geçen Cuma günü yayımlanan ve mevcut AB Başkanı Ursula von der Leyen’i eleştirdiği bir video sonrasında gündeme geldi. Panayiotou videoda, “Şu anki AB Başkanı Ursula von der Leyen’in demokratik şekilde seçilmesini istiyorum çünkü şu anda bu gerçekleşmiyor. Parlamento’da ‘evet’ veya ‘hayır’ diyoruz, ama bence bu bir oylamadan çok bir gösteri; çünkü kendisi önceden tüm siyasi partilerle anlaşmalar yaparak oy alıyor. Bu, demokratik değil. Bunu değiştirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk, Fidias’ın bu açıklamasını öne çıkararak Avrupa Birliği başkanlığı için desteğini duyurmuş oldu.

