  • BIST 11311.31
  • Altın 5897.703
  • Dolar 42.6861
  • Euro 50.1507
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

İskele’de Şampiyon China Bazaar Ada Spor!

» »
Geleneksel İskele Kupası’nın finali, yüzlerce basketbolseverin doldurduğu tribünler önünde tam anlamıyla nefesleri kesti.
İskele’de Şampiyon China Bazaar Ada Spor!

Final atmosferine yakışan, temposu ve heyecanı bir an olsun düşmeyen karşılaşmada şampiyonluk son topta belli oldu. İskele Spor Salonu’nda oynanan büyük finalde China Bazaar Ada Spor, güçlü rakibi Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 72-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Final gecesi yalnızca basketbol değil, görsel bir şölen de sundu. Karşılaşma boyunca sahne alan iki farklı dans grubunun gösterileri, seyircilerden büyük alkış alırken, tribünlerdeki coşku zirveye çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Caesar Larnaka GB oldu. Temur Rustamov’un ilk periyotta kaydettiği 15 sayıyla oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, ilk çeyreği 27-15 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmada vites yükselten China Bazaar Ada Spor, yakaladığı 9-0’lık seriyle farkı eritti ve skoru 31-31’e taşıdı. İlk yarı, Caesar Larnaka GB’nin 38-31’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta Enis Ramadan İmrali’nin skor katkısıyla oyuna ağırlığını koyan China Bazaar Ada Spor, bu bölümü 22-15 üstün geçerek skoru 53-53’e getirdi ve finalin kırılma anlarını başlattı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta ise heyecan doruğa çıktı. 30.18’inci dakikada öne geçen China Bazaar Ada Spor, kalan sürede rakibiyle adeta liderlik savaşına girdi.

Son saniyelerde Halil Çetinyay ve Dingane Jamela’nın kritik basketleri, China Bazaar Ada Spor’a 72-69’luk galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi. Maç boyunca 9 kez eşitliğin sağlandığı, liderliğin 7 kez el değiştirdiği final karşılaşması, İskele Kupası tarihine unutulmaz anlar bıraktı.

Üç sayılık atışlarda iki takım da 6’şar isabet bulurken, Caesar Larnaka GB adına Penka I. Valere 14 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparak öne çıktı. Ancak sahada son ana kadar pes etmeyen, inancını ve mücadelesini kaybetmeyen China Bazaar Ada Spor, İskele’de kupayı kaldıran taraf oldu.

???? Geleneksel İskele Kupası, her yıl büyüyen heyecanı ve kalitesiyle bir kez daha basketbolseverlere unutulmaz bir final gecesi yaşattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denetimlerde 374 sürücü rapor edildi13 Aralık 2025 Cumartesi 12:46
  • 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!12 Aralık 2025 Cuma 20:10
  • CTP Genel Başkanı İncirli, Hahn ile görüştü12 Aralık 2025 Cuma 20:08
  • Kamu Yeterlilik sınavları bu hafta sonu yapılacak12 Aralık 2025 Cuma 20:07
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?12 Aralık 2025 Cuma 20:05
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?12 Aralık 2025 Cuma 10:04
  • Döviz güne nasıl başladı?12 Aralık 2025 Cuma 10:04
  • Ombudsman ve mahkemeler bütçeleri Meclis’te kabul edildi11 Aralık 2025 Perşembe 16:53
  • TAM Parti, cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da Yılbaşı Dayanışma Pazarı düzenleyecek11 Aralık 2025 Perşembe 14:46
  • Tatar: “Cübbeli Ahmet bana yüzde 5 oy kaybettirdi”11 Aralık 2025 Perşembe 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti