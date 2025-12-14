İskele’de Şampiyon China Bazaar Ada Spor!

Final atmosferine yakışan, temposu ve heyecanı bir an olsun düşmeyen karşılaşmada şampiyonluk son topta belli oldu. İskele Spor Salonu’nda oynanan büyük finalde China Bazaar Ada Spor, güçlü rakibi Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 72-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Final gecesi yalnızca basketbol değil, görsel bir şölen de sundu. Karşılaşma boyunca sahne alan iki farklı dans grubunun gösterileri, seyircilerden büyük alkış alırken, tribünlerdeki coşku zirveye çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Caesar Larnaka GB oldu. Temur Rustamov’un ilk periyotta kaydettiği 15 sayıyla oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, ilk çeyreği 27-15 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmada vites yükselten China Bazaar Ada Spor, yakaladığı 9-0’lık seriyle farkı eritti ve skoru 31-31’e taşıdı. İlk yarı, Caesar Larnaka GB’nin 38-31’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta Enis Ramadan İmrali’nin skor katkısıyla oyuna ağırlığını koyan China Bazaar Ada Spor, bu bölümü 22-15 üstün geçerek skoru 53-53’e getirdi ve finalin kırılma anlarını başlattı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta ise heyecan doruğa çıktı. 30.18’inci dakikada öne geçen China Bazaar Ada Spor, kalan sürede rakibiyle adeta liderlik savaşına girdi.

Son saniyelerde Halil Çetinyay ve Dingane Jamela’nın kritik basketleri, China Bazaar Ada Spor’a 72-69’luk galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi. Maç boyunca 9 kez eşitliğin sağlandığı, liderliğin 7 kez el değiştirdiği final karşılaşması, İskele Kupası tarihine unutulmaz anlar bıraktı.

Üç sayılık atışlarda iki takım da 6’şar isabet bulurken, Caesar Larnaka GB adına Penka I. Valere 14 sayı ve 11 ribaundla double-double yaparak öne çıktı. Ancak sahada son ana kadar pes etmeyen, inancını ve mücadelesini kaybetmeyen China Bazaar Ada Spor, İskele’de kupayı kaldıran taraf oldu.

Geleneksel İskele Kupası, her yıl büyüyen heyecanı ve kalitesiyle bir kez daha basketbolseverlere unutulmaz bir final gecesi yaşattı.