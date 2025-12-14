Yılbaşı eğlencesi cep yakıyor, işte fiyatlar!

İşte sanatçıların sahne alacağı oteller ve yılbaşı programları

Kuzey Kıbrıs’taki oteller, yılbaşı gecesi için ünlü sanatçıların sahne alacağı özel programlarını açıkladı. Farklı konsept ve fiyat seçenekleriyle hazırlanan yılbaşı paketleri, misafirlerine müzik ve eğlence dolu bir tatil sunmayı hedefliyor.

Derya Uluğ – Kaya Artemis Resort

30 Aralık–1 Ocak tarihlerini kapsayan 2 gece 3 gün ultra her şey dahil konaklama paketinde, 31 Aralık gecesi Derya Uluğ yılbaşı galası yer alıyor. Paket fiyatları kişi başı 21 bin 500 TL’den başlıyor.

Işın Karaca – Salamis Bay Conti Hotel

30 Aralık–1 Ocak döneminde 2 gece 3 gün ultra her şey dahil konaklama ve 31 Aralık Işın Karaca galası, kişi başı 22 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Levent Yüksel – The Arkın İskele

29 Aralık–1 Ocak tarihlerini kapsayan 3 gece 4 gün ultra her şey dahil konaklama paketinde, 31 Aralık Levent Yüksel galası yer alıyor. Paket fiyatları kişi başı 48 bin 500 TL’den satışa çıkıyor.

Melek Mosso – Acapulco Resort

30 Aralık–1 Ocak tarihleri arasında 2 gece 3 gün tam pansiyon konaklama ve 31 Aralık Melek Mosso galası, kişi başı 22 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla misafirlerle buluşacak.

Zeynep Bastık – Limak Cyprus Deluxe Hotel

30 Aralık–1 Ocak döneminde 2 gece 3 gün ultra her şey dahil konaklama ve 31 Aralık Zeynep Bastık galası, kişi başı 33 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Mahsun Kırmızıgül – Chamada Prestige Hotel

30 Aralık–1 Ocak tarihlerinde 2 gece 3 gün her şey dahil konaklama ve 31 Aralık Mahsun Kırmızıgül galası, kişi başı 50 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Sidar Karakuş – Merit Royal Gardens Hotel

30 Aralık–1 Ocak döneminde 2 gece 3 gün ultra her şey dahil konaklama ve 31 Aralık Sidar Karakuş galası, kişi başı 19 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Nükhet Duru – Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel

31 Aralık gecesi için ultra her şey dahil tek gece konaklama ve Nükhet Duru yılbaşı galası, kişi başı 17 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Aynı galayı kapsayan 30 Aralık–1 Ocak tarihli 2 gece 3 gün ultra her şey dahil konaklama paketi ise kişi başı 24 bin 500 TL’den başlıyor.

Gülşen – Kaya Palazzo Resort

30 Aralık–1 Ocak tarihleri arasında 2 gece 3 gün tam pansiyon plus konaklama ve 31 Aralık Gülşen galası, kişi başı 64 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla misafirlere sunuluyor.

Tarkan – Concorde Luxury Resort Hotel

31 Aralık–2 Ocak tarihlerinde 2 gece 3 gün ultra her şey dahil konaklama, deluxe deniz manzaralı oda ve Tarkan yılbaşı galası, kişi başı 57 bin 850 TL fiyatla satışa sunuluyor.

İrem Derici – Rocks Hotel

30 Aralık–1 Ocak tarihleri arasında 2 gece 3 gün yarım pansiyon deluxe oda konaklaması ve İrem Derici konseri, kişi başı 29 bin TL’den başlayan fiyatlarla misafirleri bekliyor.