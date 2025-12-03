Ortak abonelik seçeneği görüşülüyor; Netflix ve HBO birleşiyor mu?

Netflix, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın birimini satın alarak, Netflix ve HBO Max’in bir arada sunmayı ve böylece tüketiciler için yayın maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Netflix’in Warner Bros Discovery ile son görüşmelerinde, kendi yayını ile HBO Max’in olası birleşiminin tüketicilere daha düşük maliyetli bir paket seçeneği sunarak fayda sağlayacağını söylediğini aktardı.

elevizyon stüdyoları, HBO ve CNN gibi kablo kanalları ve HBO Max yayın servisini içeren işinin tamamını ya da bir kısmını satmayı değerlendiriyor.

Reuters, ekim ayında Netflix’in Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve yayın işini satın almak için aktif olarak bir teklif üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Bu birleşmenin yayıncılık dünyasını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor. Kaynaklara göre Netflix şimdi bu satın almayı “tüketici dostu” olarak sunuyor.

Sektöre etkisi ne olacak?

Eğer Netflix’in teklifi başarılı olursa, anlaşmanın Netflix’in film ve televizyon kütüphanesini genişletmesi bekleniyor. Ancak konuya yakın kaynaklar, iki hizmetin birleştirilmesinin Netflix’in pazar payını radikal biçimde artırmasının muhtemel olmadığını, çünkü HBO Max abonelerinin önemli çoğunluğunun zaten Netflix abonesi olduğunu söyledi.

Bank of America medya analisti Jessica Reif Ehrlich, yakın tarihli bir raporda, HBO Max ile Paramount Skydance’ın Paramount+ hizmetinin birleşmesinin, içerik hacmi ve çeşitliliği açısından ABD’de Netflix ve Walt Disney’in Disney+ hizmetine meydan okuyabilecek “üst düzey” bir yayın platformu yaratacağını yazdı.

Satın alma gerçekleşirse Netflix’e Warner Bros’un geniş içerik kütüphanesi üzerinde kontrol sağlayacak; buna tüm HBO kataloğu, Warner Bros’un film arşivi ve DC Comics yapımları da dâhil.