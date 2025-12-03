  • BIST 11101.09
  • Altın 5751.132
  • Dolar 42.4289
  • Euro 49.5623
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Ortak abonelik seçeneği görüşülüyor; Netflix ve HBO birleşiyor mu?

» »
Netflix, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın birimini satın alarak, Netflix ve HBO Max’in bir arada sunmayı ve böylece tüketiciler için yayın maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 
Ortak abonelik seçeneği görüşülüyor; Netflix ve HBO birleşiyor mu?

Netflix, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın birimini satın alarak, Netflix ve HBO Max’in bir arada sunmayı ve böylece tüketiciler için yayın maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 

Reuters’a konuşan kaynaklar, Netflix’in Warner Bros Discovery ile son görüşmelerinde, kendi yayını ile HBO Max’in olası birleşiminin tüketicilere daha düşük maliyetli bir paket seçeneği sunarak fayda sağlayacağını söylediğini aktardı.

elevizyon stüdyoları, HBO ve CNN gibi kablo kanalları ve HBO Max yayın servisini içeren işinin tamamını ya da bir kısmını satmayı değerlendiriyor.

Reuters, ekim ayında Netflix’in Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve yayın işini satın almak için aktif olarak bir teklif üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Bu birleşmenin yayıncılık dünyasını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor. Kaynaklara göre Netflix şimdi bu satın almayı “tüketici dostu” olarak sunuyor. 

Sektöre etkisi ne olacak? 

Eğer Netflix’in teklifi başarılı olursa, anlaşmanın Netflix’in film ve televizyon kütüphanesini genişletmesi bekleniyor. Ancak konuya yakın kaynaklar, iki hizmetin birleştirilmesinin Netflix’in pazar payını radikal biçimde artırmasının muhtemel olmadığını, çünkü HBO Max abonelerinin önemli çoğunluğunun zaten Netflix abonesi olduğunu söyledi.

Bank of America medya analisti Jessica Reif Ehrlich, yakın tarihli bir raporda, HBO Max ile Paramount Skydance’ın Paramount+ hizmetinin birleşmesinin, içerik hacmi ve çeşitliliği açısından ABD’de Netflix ve Walt Disney’in Disney+ hizmetine meydan okuyabilecek “üst düzey” bir yayın platformu yaratacağını yazdı.

Satın alma gerçekleşirse Netflix’e Warner Bros’un geniş içerik kütüphanesi üzerinde kontrol sağlayacak; buna tüm HBO kataloğu, Warner Bros’un film arşivi ve DC Comics yapımları da dâhil. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oymen: Türkiye’deki gıda skandalları uyarı niteliğinde; geçmişte yaşananlar kaza değil uzman eksikliği26 Kasım 2025 Çarşamba 15:41
  • Uzmanlardan aşırı işlenmiş gıda uyarısı: 'Derhal harekete geçilmeli'24 Kasım 2025 Pazartesi 15:12
  • Kıbrıs kültürünü Amsterdam’a taşıdı23 Kasım 2025 Pazar 11:56
  • NorthernLAND, 22 Yıllık Yolculuğunu Kuzey Kıbrıs’tan Dünyaya Taşınan Bir Marka Değerine Dönüştürdü20 Kasım 2025 Perşembe 16:45
  • NorthernLAND Merkez Ofis'nde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleşti17 Kasım 2025 Pazartesi 14:07
  • “4. Çocuk Hakları Festivali” düzenleniyor14 Kasım 2025 Cuma 12:22
  • 3. Merit Cumhuriyet Koşusu coşkuyla gerçekleşti14 Kasım 2025 Cuma 10:30
  • Stresli olduğumuzda neden daha fazla yeriz?13 Kasım 2025 Perşembe 19:31
  • Noyanlar Group’un Altın Projesi Bellagio İskele’de Yükseliyor: Akdeniz’in yeni cazibe merkezi “Lüksün Anahtarı”13 Kasım 2025 Perşembe 17:07
  • Kıbrıs Florasının Şifalı Gücü Yakın Doğu Üniversitesi’nde Konuşuldu10 Kasım 2025 Pazartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti