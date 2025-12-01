  • BIST 10986.08
​​​​​​​Planlı beslenme; sağlıklı yaşama, bütçeyi korumaya ve israfı önlemeye katkı sağlıyor.
Biraz plan, çokça huzur: Sağlıklı beslenmenin en pratik yolu

Haftalık planlamanın yaşam kalitesine etkilerini anlatan Diyetisyen Emine Uluçay, “Önceden plan yapmak, sağlıklı, sürdürülebilir ve ekonomik bir yaşamın anahtarıdır” diyerek bu alışkanlığın önemini vurguluyor.

Günlük koşturmalar içinde sık sık karşılaştığımız bir soru: “Bugün ne yesem?” Bu basit gibi görünen sorunun cevabı çoğu zaman plansızlık, zaman darlığı ya da yorgunluk nedeniyle sağlıksız tercihlere dönüşebiliyor. Oysa birkaç küçük adımla hem sağlıklı hem de ekonomik bir beslenme düzeni kurmak mümkün.
 Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay, planlı beslenmenin yaşam kalitesine olan katkılarına değiniyor.

“Planlı beslenmek zihinsel ve fiziksel olarak rahatlatıcı bir etki yaratır”

Planlı beslenmenin sağlığımızın yanında, bütçe için de harika bir alışkanlık olduğunu söyleyen Emine Uluçay, planlı beslenmenin faydalarını şöyle ifade etti: “Haftalık yemek hazırlığı yaptığınızda dışarıdan sipariş verme alışkanlığınız azalır. Market alışverişinde daha bilinçli davranırsınız, aldıklarınızın israf olma ihtimali azalır. En önemlisi ise, acıktığınızda dolapta hazır, sağlıklı ve dengeli öğünler olur. Gün içinde “bugün ne yesem?” stresi ortadan kalkar. Önceden ne yiyeceğimizi planlamadığımızda, elimizin altında ne varsa veya dışarıdan çok da iyi olmayan opsiyonları sipariş etmeye daha meyilli oluruz. 

“Birçok kişi planlı beslenmeyi kısıtlayıcı ve sıkıcı olarak algılar; oysa tam tersi bir etkiye sahiptir. Küçük bir planlama, büyük bir mutluluk ve huzur getirebilir. Bu, kendinize alan ve zaman açmanın en kolay yollarından biridir. Hafta sonu birkaç saatinizi ayırarak gerçekten sevdiğiniz ve yemek istediğiniz yiyecekleri hazırladığınızda, hafta içi kendinize daha fazla zaman ayırabilir ve “ne yesem” stresinden kurtulursunuz. Hafta içerisinde sağlıklı ve keyifli öğünlerin sizi beklediğini bilmek, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlatıcı bir etki yaratır.”

Pratik ürünlerle hazırlık sürecini kolaylaştırın

Uluçay, ayrıca hazırlık sürecinde zamanı verimli kullanmak isteyenler için sağlıklı içerikli, paketli haşlanmış ürünlerin de oldukça iyi bir alternatif olduğuna dikkat çekiyor: “Örneğin haşlanmış baklagiller, dondurulmuş sebzeler veya önceden pişirilmiş tahıllar, öğün hazırlığını hızlandırırken aynı zamanda dengeyi korumanıza yardımcı olur. Bu tür ürünleri bilinçli şekilde kullanarak hem zamandan tasarruf edebilir hem de besleyici öğünler oluşturabilirsiniz.”

Planlı beslenme; sağlıklı bir yaşamın, bilinçli tüketimin ve zihinsel konforun temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Küçük adımlarla başlanabilecek bu alışkanlık, uzun vadede hem beden hem bütçe için büyük faydalar sağlıyor.

