430 bin yıllık değnek bulundu

» »
Yunanistan’da 430 bin yıllık değnek bulundu.
430 bin yıllık değnek bulundu

Science News’ün haberine göre 430 bin yıl öncesine ait nesne erken dönem insan atalarının alet, silah ve barınak için ahşap kullandığının bir kanıtı.

Ahşap genelde çürüyor, o nedenle bu nesnelerin bulunması bilim insanlarını şaşırttı.

Peloponez Yarımadası’nda eski bir yerleşim yeri yakınlarında bir kömür madeninden çıkarılan değnek yaklaşık 81 santim.

Analizler değneğin tarihini doğruluyor. Ayrıca aşınma testlerine göre değnek kazma için kullanılmış olabilir. Milks değneğin ince bir kızılağaç gövdesinden yapıldığını düşünüyor.

İkinci bir alet daha bulundu ama işlevi anlaşılmadı

Araştırmacılar aynı bölgede ikinci bir alet daha buldu fakat işlevini anlamadı. 8 santimlik bu söğüt ağacından yapılmış aletin başka bir nesne üzerinde kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Liverpool Üniversitesi’nden arkeolog Larry Barham insanlığın uzak geçmişinden çok az ahşap eşyanın günümüze ulaşmasından dolayı keyifsiz: “Günlük yaşamlarına dair arkeolojik kayıtlarda çok eksiklik var.”

Yeni bulgular geçmişe bir nebze de olsa ışık tutuyor. Araştırma ‘Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)’ adlı dergide yayınlandı.

