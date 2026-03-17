Kimliksizler Derneği’nden Nüfus Dairesi ile önemli görüşme

Kimliksizler Derneği heyeti, Nüfus ve Seçimler Direktörü Natasa Oikonomou ile Nüfus Kaydı Bölümü Direktörü Panayiota Nathanael ile bir araya gelerek karma evlilik ve birlikteliklerden doğan çocukların karşılaştığı sorunları gündeme taşıdı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nın randevusu üzerine gerçekleşen toplantıda, uygulamada yaşanan sıkıntılar yetkililere aktarılırken çözüm talebinde bulunuldu. Görüşmede, Yurttaşlık Yasası ve Bakanlar Kurulu kriterlerine ilişkin bilgi verildiği, mevcut kriterlerin felsefesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının ifade edildiği kaydedildi.

Yetkililerin, 1974 olaylarından bağımsız olarak, yurt dışında eğitim veya çalışma gibi nedenlerle bulunurken tanışan kişilerin çocuklarına kimlik verildiğini belirttiği aktarıldı. Ayrıca başvurular sürecinde iletişim sorunları yaşandığına dikkat çekilerek, başvuru sahiplerinin e-posta adresi bırakmalarının istendiği ifade edildi.

Toplantıda, yabancı ile evlenen veya ebeveynlerinden biri yabancı olan Kıbrıslı Türklerin, eşit yurttaş olmalarına rağmen Nüfus Dairesi ve kaymakamlıklarda ayrımcı uygulamalara maruz kaldıkları ve başvurularına uzun süre yanıt alamadıkları da dile getirildi.

Açıklamada, konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde olduğu hatırlatılarak, ayrımcı kriterlerin değiştirilmesi ve karma evliliklerden doğan tüm çocukların kimlik hakkına erişmesi için mücadelenin süreceği vurgulandı.

