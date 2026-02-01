  • BIST 12433.5
İspanya'da araştırmacılar farelerde pankreas kanserini tedavi etti

İspanya'da yapılan araştırmada, "üçlü kombinasyon tedavisi" uygulanarak farelerde pankreas tümörü tedavi edildi.
İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) bünyesinde yapılan çalışmada, araştırmacılar, sağ kalma oranı en düşük olan kanser türlerinden pankreas kanserinin tedavisi için fareler üzerinde deney yaptı.

Araştırmacılar, "üçlü kombinasyon tedavisi" kullanılarak farelerde pankreas tümörlerinin yok edilebildiğini ortaya koydu.

Bu çalışmanın "Pankreas Duktal Adenokarsinomu" kanseri hastalarının sağ kalma oranını artırabilecek yeni kombinasyon tedavilerinin tasarlanmasının önünü açtığına işaret eden araştırmacılar, çalışmanın ayrıca yeni klinik deneylerin geliştirilmesi konusunda bir yön çizdiğini ifade etti.

Araştırmacılar, deneyin yapıldığı farelerin, verilen ilaçlara direnç göstermediğine dikkati çekti.

Öte yandan çalışmanın insan üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için klinik deneyler yapılması da gerekiyor.

CNIO Deneysel Onkoloji Grubu Başkanı Mariano Barbacid, yaptığı açıklamada, henüz bu üçlü tedavi ile klinik denemeler yapacak aşamada olmadıklarının altını çizdi.

“Üçlü kombinasyon tedavisi", kanser hücresini aynı anda üç farklı mekanizmadan baskılamak için üç ayrı ilacın birlikte verilmesi anlamına geliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.

