Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Toplu İş Sözleşmesi, ek mesai ödemeleri, eksik İhtiyat Sandığı yatırımları konusunda gerekli adımların atılmaması ve BRTK Yasası konusundaki çalışmaların hızlandırılmaması halinde eylemlilik
Bay-Sen’den eylem ve grev uyarısı…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Toplu İş Sözleşmesi, ek mesai ödemeleri, eksik İhtiyat Sandığı yatırımları konusunda gerekli adımların atılmaması ve BRTK Yasası konusundaki çalışmaların hızlandırılmaması halinde eylemlilik sürecine girecekleri ve grev dahil her türlü yasal hakkı kullanacakları uyarısında bulundu.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, yaptığı yazılı açıklamada, kurum çalışanlarının sorunlar ve hak ihlalleri nedeniyle isyan noktasına geldiğini vurguladı. En geç Şubat ayında imzalanması gereken Toplu İş Sözleşmesi’nin, sendika ile kurum yönetimi arasında varılan uzlaşının ardından Ocak ayında Maliye Bakanlığı’na gönderilmesine rağmen bakanlık tarafından henüz herhangi bir geri dönüş yapılmadığını kaydeden Sakallı, Maliye Bakanlığı’nı kınadı.

Ek mesailerin zamanında ödenmediğini belirten Sakallı, dört aylık ödemenin yapılmamasından dolayı ek mesaiye kalmama haklarını kullanacaklarını söyledi.

Eksik İhtiyat Sandığı primlerinin çalışanların hesaplarına yatırılacağı sözünün de tutulmadığını kaydeden Sakallı, BRTK’da hem yıllardır kadrosuz bir şekilde özveriyle çalışan personelin mağduriyetlerini giderecek, hem de kurumdaki yapısal sorunları çözecek BRTK Yasası ile ilgili gerekli çabanın ortaya konmadığını savundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kurumda çalışan kadrolu personel sayısının gün geçtikçe azalmasından dolayı yönetici kadrolarında gayri yasal bir şekilde kadrosuz personel arasından atamalar yapılmakta, akitli-kaşiyeli ve sözleşmeli olarak çalışan personelin barem ilerlemeleri yapılamamaktadır. Personel ihtiyacı olan birimlere ise son birkaç yıldır asgari ücretin de altında bir maaşla, hatta sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmadan hizmet alımı (Geçici hizmetli) adı altında istihdamlar yapılmıştır. Bu kişilerle yapılan sözleşmelerde de Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir madde eklenerek herhangi bir sendikaya üye olmaları dahi engellenmiştir. Bu emek sömürüsüne de bir an önce son verilmeli ve söz konusu kişilerin statüleri daha yasal bir zemine kavuşturulmalıdır. Tüm bu olumsuzluklar BRTK (Tadilat) Yasası’nın bir an önce Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmesi gerektiğinin açık göstergeleridir. Yasa çalışmaları yürütülürken sendikamızın görüş ve önerilerinin de dikkate alınması hayati önem taşımaktadır.”

Sakallı, Başbakan Ünal Üstel’i BRTK çalışanlarına verdiği sözü tutmaya ve sendikanın görüşme talebine en erken zamanda yanıt vermeye; BRTK Yönetim Kurulu Başkanını da bu konuda daha aktif olmaya çağırdı.

“BRT çalışanları daha fazla üvey evlat muamelesi görmek istemiyor.” denilen açıklamada, BAY-SEN’in üyelerinin haklarını sonuna kadar savunmaya ve haklarının bir an önce verilmesi için her türlü girişimi yapmaya devam edeceği vurgulandı.

 

