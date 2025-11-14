3. Merit Cumhuriyet Koşusu coşkuyla gerçekleşti

Merit International sponsorluğunda, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 3. Merit Cumhuriyet Koşusu, Girne bölgesinden 8 İlkokulun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu anlamlı etkinliğe; 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Karşıyaka Merkez İlkokulu katıldı. Çocukların neşe kaynağı olan Meritta Club maskotu “Meritta” gün boyunca hem miniklerle hem de yetişkinlerle fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşattı.

Merit Spor Oyunları çerçevesinde yapılan Cumhuriyet Koşusu iki kategoride gerçekleştirildi. 8 okuldan kız ve erkek öğrencilerin yarıştığı koşuda yüzlerce öğrenci de arkadaşlarına destek verdi. Yarışma sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ödül törenine geçildi. Törende konuşan Merit International Sosyal işler Koordinatörü Mine Gürses, “Öncelikle bu anlamlı organizasyona katılan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Onları geleceğe hazırlayan, emek veren değerli öğretmenlerimizi de aynı içtenlikle tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımız böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirildiğinde, ileride çok daha güzel yerlere geleceklerinden hiç şüphem yok. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Atletizim Federasyonu yönetiminde gerçekleştirilen Merit Cumhuriyet Koşusu’nda 800 metre koşulan kızlar kategorisinde birinci Lapta İlkokulu’ndan Ada Özkur oldu. Şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan Doğa Dağgez’in ikinci geldiği yarışta, üçüncülüğü Alsancak İlkokulu’ndan Hayat Gezer aldı.

Bin metre koşulan erkekler kategorisinde ise Alsancak İlkokulu’ndan Andrey Gujkov birinci gelirken, aynı okuldan Ekin çağlar ikinci geldi. Lapta İlkokulu’ndan Yasin Erişik ise yarışı üçüncülükle tamamladı.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini almasının ardından ise tüm okullara başarı kupaları ve tüm sporculara başarı madalyaları takdim edildi.