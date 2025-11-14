  • BIST 10590.37
  • Altın 5683.087
  • Dolar 42.3264
  • Euro 49.2442
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

3. Merit Cumhuriyet Koşusu coşkuyla gerçekleşti

» »
Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 3. Merit Cumhuriyet Koşusu, Girne bölgesinden 8 İlkokulun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
3. Merit Cumhuriyet Koşusu coşkuyla gerçekleşti

Merit International sponsorluğunda, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 3. Merit Cumhuriyet Koşusu, Girne bölgesinden 8 İlkokulun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu anlamlı etkinliğe; 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Karşıyaka Merkez İlkokulu katıldı. Çocukların neşe kaynağı olan Meritta Club maskotu “Meritta” gün boyunca hem miniklerle hem de yetişkinlerle fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşattı.

Merit Spor Oyunları çerçevesinde yapılan Cumhuriyet Koşusu iki kategoride gerçekleştirildi. 8 okuldan kız ve erkek öğrencilerin yarıştığı koşuda yüzlerce öğrenci de arkadaşlarına destek verdi. Yarışma sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ödül törenine geçildi. Törende konuşan Merit International Sosyal işler Koordinatörü Mine Gürses, “Öncelikle bu anlamlı organizasyona katılan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Onları geleceğe hazırlayan, emek veren değerli öğretmenlerimizi de aynı içtenlikle tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımız böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirildiğinde, ileride çok daha güzel yerlere geleceklerinden hiç şüphem yok. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Atletizim Federasyonu yönetiminde gerçekleştirilen Merit Cumhuriyet Koşusu’nda 800 metre koşulan kızlar kategorisinde birinci Lapta İlkokulu’ndan Ada Özkur oldu. Şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan Doğa Dağgez’in ikinci geldiği yarışta, üçüncülüğü Alsancak İlkokulu’ndan Hayat Gezer aldı.

Bin metre koşulan erkekler kategorisinde ise Alsancak İlkokulu’ndan Andrey Gujkov birinci gelirken, aynı okuldan Ekin çağlar ikinci geldi. Lapta İlkokulu’ndan Yasin Erişik ise yarışı üçüncülükle tamamladı.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini almasının ardından ise tüm okullara başarı kupaları ve tüm sporculara başarı madalyaları takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diş minesini onaran jel geliştirildi: Diş dolgusunun sonu mu geliyor?09 Kasım 2025 Pazar 08:44
  • Neden yabancı bir dilde sesimiz daha farklı çıkar?08 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • Dr. Zerrin Akalın Parkı törenle açıldı01 Kasım 2025 Cumartesi 14:50
  • Keltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri01 Kasım 2025 Cumartesi 14:47
  • Beste Oymen: Gıda mühendisi olmadan yapılan denetim, doktorsuz yapılan ameliyat gibidir28 Ekim 2025 Salı 14:55
  • Merit Starlit Hotel & Residences’e “Leading Hotel of Montenegro” Ödülü27 Ekim 2025 Pazartesi 12:14
  • Sanat Dolu Gece: Çocuklar İçin Gönülden Gönüle20 Ekim 2025 Pazartesi 12:18
  • Uluslararası tavla heyecanı Merit Park Hotel’de başlıyor19 Ekim 2025 Pazar 11:07
  • Ulukök: Dijitalleşme turizmin önünü açtı14 Ekim 2025 Salı 17:33
  • Tarihi Keşif: Alasiavirus!08 Ekim 2025 Çarşamba 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti