Avrupa Birliği, Metehan Geçiş Noktasının genişletilmesine finansman sağladığını; bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 435 bin euro olan iki yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.
Avrupa Komisyonu, Metehan Geçiş Kapısı’nın genişletilmesine finansman sağladığını duyurdu

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciği yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF) Projesi ile, araç ve yaya akışını iyileştirerek tüm kullanıcılar için daha akıcı ve güvenli geçiş hedeflendiği kaydedildi. 

Bugün başlayan genişletme çalışmalarının, trafik sıkışıklığını azaltmaya, hareketliliği artırmaya ve bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, çalışmaların tamamının Ara Bölge’de gerçekleştirileceği, kazı, toprak işleri, yol kaplama, elektrik ve mekanik tesisatlar ile çevre düzenlemesini kapsayacağı belirtildi. Açıklamada, çalışmaların 2026 yılı Ocak ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği de belirtildi.

Bu süre zarfında, olası aksaklıkların en aza indirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, “Çalışmalar tamamlandığında, yenilenen geçiş noktası geçişleri kolaylaştıracak ve ada genelinde insanlar arasındaki etkileşimi artıracak. Toplumları birbirine bağlayan ve etkileşimi kolaylaştıran altyapıyı desteklemek suretiyle, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu yatırım, ada genelinde daha fazla iş birliği, erişilebilirlik ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunmaktadır” denildi.

